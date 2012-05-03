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Saraç: Zehirlenme değil süt intoleransı olabilir

Dr. Ender Saraç okullarda dağıtılan sütten kaynaklı hastane başvuruları için 'Büyük bölümünde zehirlenme değil süt intoleransı olabilir' değerlendirmesini yaptı

03 Mayıs 2012 16:25

Öğrencilere ücretsiz süt dağıtımında “besin zehirlenmesi” iddiaları için uzman doktor Ender Saraç, “Büyük bölümünde zehirlenme değil süt intoleransı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programına katılan  Saraç, bakanlığın projesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi, “Tarım Bakanlığı’nı öncelikle kutluyorum, çünkü çok doğru bir iş yapıyorlar. Bugün hâlâ kırsal kesimde protein ve kalsiyum eksikliği olabiliyor. Büyüme çağındaki çocuklar için süt çok önemli. Bence Bakanlık çok önemli bir adım attı” dedi.
 

'Toplumun üçte ikisinde laktoz intoleransı var'

 
Zehirlenme iddialarına da değinen Saraç, yaşananın laktoz intoleransı olabileceğini kaydetti. Saraç, şunları söyledi:

“Projeye belki basamak basamak başlanabilirdi. Çünkü Türk toplumundaki nüfusun 3’te 2’sinde inek sütünde bulunan laktoz şekerine bağlı olarak laktoz intoleransı var. O nedenle çoğu kişi süt ürünü içtiğinde gaz, şişkinlik, kabızlık yani bir gıda alerjisi, intoleransı söz konusu. Bu ölümcül değildir. Bugün zehirlenme olarak gidenlerin, tam olarak bilemem ama, önemli bir kısmında da gıda intoleransı olabilir. Daha önce inek sütüne alışık olmayan bir kişi sütü biraz da soğuk içmişse bir kolit hali olup psikolojik olarak bu olay başladığında intolerans söz konusu olabilir. Ancak gerçekten zehirlenme olduysa bu çok ciddi bir olay. Bu olayın ciddi bir zehirlenme olacağını düşünmüyorum. Çünkü firmalar artık bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Bu nedenle büyük bir bölümü bana süt intoleransı gibi geliyor. ”

 

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