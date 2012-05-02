Diyarbakır Valisi: Çocukların sağlığını süt bozmadı, durum psikolojik!

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak sütten zehirlenen öğrenciler için konuştu: Birkaç çocuğumuzun mide bulantısı şikayetiyle ortaya çıkan bir olay, psikolojik olarak diğer çocuklar da bundan etkilendi. Bunun sütten olduğunu düşünmüyoruz.

Diyarbakır Valisi Toprak, 5 Nisan İlköğretim Okulu'nda süt dağıtım töreninde gazetecilerin, “Hürriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin zehirlendiği” yönünde iddialar olduğuna ilişkin sorusu üzerine, Diyarbakır'da ilköğretim okulunda 200 bin öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Bugün sabah itibariyle tüm çocuklara süt dağıtıldığını dile getiren Toprak, şöyle konuştu: “Şu ana kadar herhangi bir problem yok. İstisnası Hürriyet İlköğretim Okulu'nda bir veya birkaç çocuğumuzun mide bulantısı şikayetiyle ortaya çıkan bir olay. Onlar hastaneye götürüldü. Psikolojik olarak diğer çocuklar da bundan etkilendi. Bunlar da hastaneye götürüldü. Biz bunun sütten olduğunu düşünmüyoruz.”

Aynı partide aynı noktadan gelen sütün bir başka noktada olumsuz çıkmasının mümkün olmadığını anlatan Toprak, ama herhangi bir problem oluşmaması için Sağlık Müdürlüğü'nün konuyu incelediğini aktardı.

Bazı çocuklara bazı besinlerin dokunabileceğini bildiren Toprak, yumurta ve süt alerjisinin olabileceğini, bazı çocukların da ciddi manada aç kalmış olabileceklerini kaydetti.

'Farklı faktörler olabilir'

Farklı faktörlerin olabileceğini dile getiren Toprak, şöyle devam etti:

“Mide bulantısı yapabilir. Onun için öğrencileri sınıflarda uyarıyoruz. Ama ilk süt dağıtımının sabahında sanki bunun sütten gösterilmesi haksızlık olur. Çünkü bu büyük bir proje. Tüm bireylerimizin kemik ve diş yapısını iyi şekle getirebilmek, dengeli ve sağlıklı beslenmesine önemli bir katkı sunabilmek çok önemli. Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir kararıdır. Bunların imalinden dağıtımına kadar her türlü zincir ve eğitimler de verildi. Dolayısıyla oradaki birkaç çocuğun mide bunaltısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi diğer çocukların da onlara uyararak herhangi bir risk yaşamaması için götürülmesi, bu kampanyanın geneline zarar vermemesi lazım. Ola ki bir problem varsa da arkadaşlarımız bunu inceliyor.”

Genelde anne ve babaların çocuklara evde süt içirmekte zorlandıklarını anlatan Toprak, “Ama sağlıklı bireyler yetiştirmek ve dengeli beslenmeden bahsetmek için mutlaka süt çocuklarımıza içirmeliyiz. Hükümet ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da 230 bin çocuğa süt dağıtılıyor. Bir okulumuzda mide bunaltısı şikayeti olayının genellenmesini bu büyük projenin sekteye uğratılmamasını istirham ediyorum. Bu yanlış olur” şeklinde konuştu.

Bu arada, Bağlar'daki Hürriyet İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören bazı çocukların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.