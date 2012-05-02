Okul sütü ilk günde 700'ün üzerinde öğrenciyi zehirledi!

Diyarbakır, Sivas, Antalya, Kırıkkale, Edirne, Adana, Samsun ve Sakarya olmak üzere 8 ilde yüzlerce öğrenci bugün başlatılan "Okul Sütü Projesi" kapsamında dağıtılan sütten zehirlendi. Milli Eğitim ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde okul öncesi ve ilköğretim 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda okuyan 7 milyon 200 bin öğrenciye süt dağıtımı yapıldı. Diyarbakır, Sivas ve Edirne'den süt içen öğrencilerin zehirlendiğine dair haberler geldi. Diyarbakır'da 158 öğrencinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. DHA muhabiri CNN Türk'te "Sivas'ta da okulda dağıtılan sütlerden içen çok sayıda öğrenci hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sivas'ta 15 okulda dağıtılan sütten sonra yaklaşık 600, Diyarbakır'da 158, Antalya'da 50, Kırıkkale'de 35 ve Edirne'de 30 öğrenci zehirlendi.

'Süt zehirlenmelerinde hayati risk oluşmaz'

Prof. Dr. Özlem Durmaz, "Çocuklara dağıtılan dayanıklı süt olsa bile, ürünlerin yüksek ısılarda bekletilmesi ya da ürünlerin hazırlanma aşamasında hijyen problemleri nedeniyle sütte bakteriler üreyebilir" dedi. "Sütten kaynaklı alerjiler nadiren okul çağındaki çocuklarda çıkar" diyen Durmaz, belirtilerin bebeklikte başladığını vurguladı. Durmaz, velilere "Çocuğunuzun okulda süt içmesini istiyor musunuz?" diye sorulmasının çocuklarda süte karşı bir alerjinin olup olmadığınıi varsa bunun önüne geçmek için yapıldığını belirtti. Durmaz zehirlenme durumunda hangi belirtilerin olduğunu ve zehirlenme tedavisini şöyle anlattı: "Besin zehirlenmeleri serum takılarak saatler içinde tedavi edilebilir. Hayati tehlikesi yoktur. Çocukların kalsiyum ihtiyacını sadece sütle sağlamak sorunlara neden olabilir. Bu yüzden peynir ve yoğurt takviyesi yapılmalıdır. Zehirlenme durumunda en belirgin belirtiler; bulantı, halsizlik, karında kramp ve kusma olabilir. 12 saat sonra da ishal, kanlı ishal şeklinde de olabilir."

Sivas 15 okulda zehirlenme

Sivas'ta kent merkezindeki Muzaffer Sarısözen İlköğretim Okulu ve 75'inci Yıl İlköğretim Okulu ile İmranlı İlçesi'ndeki bazı okullarda dağıtılan sütten içen öğrencilerden fenalaşanlar oldu. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda öğrenci, tedaviye alındı. Alınan bilgiye göre, 15 okulda dağıtılan sütten sonra yaklaşık 600 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Edirne'de de bugün öğrencilere süt dağıtımı yapıldı. Ancak kent merkezindeki Yusuf Hoca İlköğretim Okulu'nda, dağıtılan sütlerden içen 30 öğrenci karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Kutu içerisindeki 200 mililitrelik sütleri içen Yusuf Hoca İlköğretim Okulu öğrencilerinden bazılarında, kısa bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yönetimi 30 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık'a haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ilköğretim öğrencileri ambulansla Edirne Selimiye Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklarının içtiği sütten zehirlendiğini duyan bazı veliler de koşarak okula gelerek öğretmenler bilgi aldı. Dağıtılan sütleri içtikten sonra rahatsızlandıklarını anlatan çocuklar, "Sabah süt verdiler, biz onları içtikten sonra midemiz bulandı, bazı arkadaşlarımız kustu" dedi.Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, öğrencilerin zehirlenmesine neden olduğu belirtilen sütler incelemeye alındı. Edirne Valisi Gökhan Sözer, ''Dağıtılan sütler sonrası bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma oldu, konuyu araştırıyoruz'' dedi.

Antalya'da 50, Kırıkkale'de 35 ve Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde, dağıtılan sütten içen 8 ilköğretim okulu öğrencisi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.