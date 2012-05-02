Okullardaki süt skandalına inceleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, okullarda dağıtılan sütlerle ilgili teknik ve idari inceleme başlattığını duyurdu. İnceleme kapsamında dağıtılan sütlerden alınan numuneler analiz edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında dağıtılan sütler nedeniyle bir çok ilde yüzlerce öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

İddialar üzerine harekete geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, konuyla ilgili teknik ve idari inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Konuyla ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımızca dağıtımdan önce tüm sütlerden numune alınmıştır. Ayrıca sağlık şikayeti olan okullardaki numuneler analize gönderilmiştir. Sağlık kuruluşları ve gıda kontrol laboratuvarlarındaki analiz sonuçları alındıktan sonra konunun detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır.''