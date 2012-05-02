Süt projesi kapsamında dağıtılan sütlerin yüzlerce çocuğu hastanelik etmesine valilerden farklı yorumlar geldi. Diyarbakır Valisi “Okuldaki diğer çocuklar psikolojik olarak etkilendi”; Sivas Valisi ''Zehirlenme değil, herhalde süt biraz bozuk”; Konya Valisi “Zehirlenmediler, etkilendiler”; Edirne Valisi “Açsalar mideleri bulanmıştır” ifadelerini kullandı.

300’den fazla çocuğun hastaneye kaldırıldığı Diyarbakır’da Vali Mustafa Toprak, olayın sütten kaynaklandığını düşünmediklerini söyledi.

Toprak, “Bir veya birkaç çocuğumuzun mide bulantısı şikâyetiyle ortaya çıkan bir olay. Onlar hastaneye götürüldü. Psikolojik olarak diğer çocuklar da bundan etkilendi. Bunlar da hastaneye götürüldü. Biz bunun sütten olduğunu düşünmüyoruz'' dedi.

Besinlerin dokunabileceğini bildiren Toprak, yumurta ve süt alerjisinin olabileceğini, bazı çocukların da ciddi manada aç kalmış olabileceklerini kaydetti.

‘Projeye zarar vermesin’

Olayın kampanyaya zarar vermemesi gerektiğini belirten Vali Toprak, şunları söyledi:

“İlk süt dağıtımının sabahında sanki bunun sütten gösterilmesi haksızlık olur. Diyarbakır'da 230 bin çocuğa süt dağıtılıyor. Genellenmesini bu büyük projenin sekteye uğratılmamasını istirham ediyorum. Bu yanlış olur.

Çünkü bu büyük bir proje. Tüm bireylerimizin kemik ve diş yapısını iyi şekle getirebilmek, dengeli ve sağlıklı beslenmesine önemli bir katkı sunabilmek çok önemli. Bu kampanyanın geneline zarar vermemesi lazım. Ola ki bir problem varsa da arkadaşlarımız bunu inceliyor.

Belirti ve bulgular zehirlenmeye işaret etmediği için süt dağıtımı devam edecek."

Sivas Valisi: Zehirlenme değil, süt biraz bozuk

Sivas Valisi Ali Kolat, kentte yaklaşık 500 öğrencinin süt içtikten sonra fenalaşmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Vali Kolat, şu ifadeleri kullandı:

''Zehirlenme değil de arkadaşlar sanıyorum süt herhalde biraz bozuk. Bozuk süt olduğu anlaşılıyor, arkadaşlarımızın tespitleri öyle.

Gıda tahlilini yapmadığımız ya da bizden habersiz dağıtım olmuş, inisiyatifimiz dışında dağıtım olmuş sanıyorum. Son kullanım tarihi 26 Ağustos tarihi olan partiden kaynaklandı.”

Tedavileri devam eden çocukların durumunun iyi olduğunu belirten Kolat, “Ciddi bir vakamız yok. Çocukların genel durumu iyi. İnşallah bizi üzecek bir durum olmayacak” dedi.

Konya Valisi: Zehirlenmediler, etkilendiler

Yaklaşık 20 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı Konya’da da Vali Aydın Nezih Doğan, çocukların sütten zehirlenmediğini ifade etti.

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ''Bize, etkilenen 18 öğrenci intikal etti. Tekrar ediyorum zehirlenen değil etkilenen. Şimdi bu öğrencilerin acil servise yaptıkları müracaatlar sonrasında hekim arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptılar, zehirlenme olmadığından evlerine gönderdiler'' dedi.

Edirne Valisi: Başka bir şeyden zehirlenmiş olabilirler

20 öğrencinin süt içtikten sonra neden rahatsızlandığıyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirten Edirne Valisi Gökhan Sözer ise “Öğrenciler aç karnına süt içtikleri için de mideleri bulanmış olabilir. Bazıları psikolojik olarak da etkilenmiş olabilir. Başka bir şeyden de zehirlenmiş olabilirler. Araştırıyoruz'' dedi.