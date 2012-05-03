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RedHack'in bu seferki hedefi süt firmaları oldu

Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Gülen Cemaati'ne ait internet sayfaları derken şimdi de 1193 ilköğretim öğrencisini zehirleyen sütü dağıtan firmaların internet sitesi hacklendi

03 Mayıs 2012 13:42

Kendilerini "sosyalist hacker" olarak tanımlayan RedHack grubunun hedefi bu sefer de ilköğretim okullarına süt dağıtan firmaları oldu. Türkiye genelinde 1193 öğrencinin zehirlenmesine neden olan sütü üreten firmaların internet siteleri sosyalist hackerlar tarafından nasibini aldı. 

 

'Aslında sizi hacklemedik, "psikolojik" olarak öyle görüyorsunuz'

 
Firmaların internet sayfalarına girildiği zaman karşınıza şu sözler çıkıyor: 
 
Duyduk ki bozuk süt ihalesini alan sizmişsiniz, o bölgede dağıtan da sizmişsiniz... Uğrayalım da bu "sütü bozuklar" kim bir görelim dedik...
 
Yok yanlıi anlamayın, sadece siz suçlu değilsiniz, sizin gibilerin "badem bıyığına" ve hacı yağı kokusuna bakarak ihaleleri "peşkeş" çektirenlerdedir asıl suç...
 
Sütü bozuk insanların iktidar olduğu bir ülkede sütlerin bozuk olması normaldir.
 
Size de cemaatinize de bundan sonra rahat yok! Çünkü artık RedHack var! 
 
 
Redhack'in twitter hesabından yapılan açıklamada, okullara bedava süt dağıtımına karşı olmadıkları, bozuk süt dağıtımına karşı oldukları belirtilirken dağıtımcılardan Pınar Süt, Yörükoğlu ve Gülsan Gıda'nın internet sitelerinin hacklendiği duyuruldu. 
 

Redhack twitter üzerinden şu mesajları yayınladı:

 
* İnsanlar inek yerine konuldu ama inek yerine koyduklarının birgün onları sağacağını düşünemediler. Sağmak için geliyoruz bizi bekleyin ;))
 
* Çocukların süte hassasiyeti bizim de "sütü bozuklara" hassasiyetimiz var ;) Hack falan yok; Her şey psikolojik "what is matrix" hesabi ;)

 

 

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