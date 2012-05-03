RedHack'in bu seferki hedefi süt firmaları oldu

Kendilerini "sosyalist hacker" olarak tanımlayan RedHack grubunun hedefi bu sefer de ilköğretim okullarına süt dağıtan firmaları oldu. Türkiye genelinde 1193 öğrencinin zehirlenmesine neden olan sütü üreten firmaların internet siteleri sosyalist hackerlar tarafından nasibini aldı.

'Aslında sizi hacklemedik, "psikolojik" olarak öyle görüyorsunuz'

Firmaların internet sayfalarına girildiği zaman karşınıza şu sözler çıkıyor:

Duyduk ki bozuk süt ihalesini alan sizmişsiniz, o bölgede dağıtan da sizmişsiniz... Uğrayalım da bu "sütü bozuklar" kim bir görelim dedik...

Yok yanlıi anlamayın, sadece siz suçlu değilsiniz, sizin gibilerin "badem bıyığına" ve hacı yağı kokusuna bakarak ihaleleri "peşkeş" çektirenlerdedir asıl suç...

Sütü bozuk insanların iktidar olduğu bir ülkede sütlerin bozuk olması normaldir.

Size de cemaatinize de bundan sonra rahat yok! Çünkü artık RedHack var!