Okullara süt dağıtan firmalar hangileri?

Öğrencilere bedava süt dağımının ilk günü sıkıntılıydı. Bakan Ömer Dinç "Daha yeni bugün başladık. Bismillah" diyerek şaşkınlığını dile getrmişti.

Gözler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ve 17 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen “Okul Sütü Projesi” ihalesini alan firmalara çevrildi.

Zehirlenmelerin tam olarak neden kaynaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kapalı sütlerin öğrencilerin sağlığını nasıl etkilediği araştırılıyor. Ancak ihaleyi kazanan firmalar ortada. Tarım Bakanlığı, ihalesi onaylanan süt firmalarının listesini resmi internet sitesinden yayınlamıştı.

Toplam 150'ye yakın öğrencinin zehirlendiği iller Edirne, Kırıkkale, Diyarbakır, Adana, ve Sivas olarak açıklanmıştı.