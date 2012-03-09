AKP okula başlama yaşını düşüren önergeyi geri çekti

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''60 ay meselesini sürekli gündeme getirenler dünyayı iyi bir incelesinler. Çocuk kaç aydan itibaren alıcıdır; okul öncesi eğitimi ne zaman başlatıyorlar ve biz ne zaman başlatıyoruz bunu da bir incelesinler.'' dedi. Ancak TBMM'deki Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen okul yaşını düşüren öngergenin AKP tarafından geri çekilmesi dikkat çekti.

Bu durumda mevcut düzenleme devam edecek ve 72 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayacak. Okul yaşı bir yaş geri çekilseydi müfredat değiştirilecekti. Mevcut düzenlemenin devamı halinde okul öncesi eğitim devam edecek ve müfredat değişmeyecek.

'Öleceğiz ama süreyi düşürtmeyeceğiz'

Milli Eğitim Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'nda konuşma sürelerinin 10 dakikadan 5 dakikaya düşürülmesi CHP'li milletvekillerini ayağa kaldırdı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Bu faşizmdir. Öleceğiz ama bu süreyi düşürtmeyeceğiz" dedi. Komisyon Başkanı Nabi Avcı ise, "Nezaketimizi acziyet olarak görmeyin" dedi.

Toplantı, CHP'nin konuşma sürelerinin 10 dakikadan 15 dakikaya çıkartılmasını içeren önergesinin oylanması ile başladı. CHP'nin önergesi reddedilirken Ak Parti milletvekilleri ise önerge verme sayısının 1'e indirilmesini, konuşmaların da 5 dakika ile sınırlandırılmasını istedi. Ak Parti'nin önergeleri oylanarak kabul edilirken CHP'li milletvekilleri önce masalara vurdu, ardından kürsü önünde toplandı. CHP Milletvekili Özgür Özel, "Yine kavga etmemizi mi istiyorsunuz? Nasıl yaparsınız bunu? Yarın da 1 dakikaya indireceksiniz o zaman" diye bağırdı.

Komisyon salonuna gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Neden benimle konuşmadan bunu yaptınız?" diye tepki gösterdi. Ak Parti Milletvekili Fikri Işık, "80 saattir konuşuyoruz" dedi.

CHP'li ince, Komisyon Başkanı Avcı'ya "Bu faşizm olur. Sizin gibi uygar insana yakışmıyor. Bunu 5 dakikaya indiremeyeceksiniz" diye tepki gösterdi. İnce grup başkanvekilleri ile yaptıkları toplantıda da böyle konuşulmadığını söyledi. Bu arada Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da "Komisyon başkanına müdahale edemem" yanıtı verdi.

'Asıl faşizm kürsü işgali'

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da kürsü önüne gelerek CHP'li milletvekillerine tepki gösterdi. Kürsü işgali ile komisyon çalışmalarının durdurulamayacağını söyleyen Elitaş, "Asıl faşizm budur. Böyle direnilmez" diyerek Avcı'nın alınan kararlar doğrultusunda komisyon çalışmasına devam etmesini istedi.

'Nezaketimizi acziyet olarak görmeyin'

CHP Grup Başkanvekili İnce, komisyon başkanı ve grup başkanvekilleriyle eski sisteme göre devam edilmesi yönünde mutabakata vardıklarını hatırlatarak "Söz hakkımızı kesemezsiniz. Bu süreyi kıstırmayız" diye bağırdı. Bunun üzerine, Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İnce'yi, “Sesini yükseltme” diyerek uyardı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş ise, "Tehdit ediyorsunuz. Komisyon tehdit edilemez" diye bağırırken, Komisyon Başkanı Nabi Avcı da ayağa kalkarak iki kez, "Nezaketimizi acziyet olarak görmeyin" diye konuştu.

Gizli oturum çağrısı

Avcı'nın, “Gerekirse gizli oturum yaparım” sözlerine CHP milletvekilleri, “yüreğin varsa yiğitsen yap” diye karşılık verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bunun üzerine, "Al, al, al. Yapıyorsanız yapın o zaman. Bu yasamaya yapılmış tehdittir" diye bağırdı.

Tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili İnce, "10 dakikayı 5 dakikaya düşürtmeyeceğiz. Öleceğiz ama düşürtmeyeceğiz" dedi. CHP'li İrfan Köse de, "Eski haline dönmezseniz burada kürsünün üzerine yatacağım" dedi. Ak Parti'li Işık, önergenin öngördüğü uygulamayı kabul etmeyeceklerini tekrarlayan İnce'ye, “Zorbasın sen” diye bağırdı.

Tartışmaları sessizce bir süre izleyen komsiyon başkanı Avcı, bu arada cep telefonları ile görüntü çeken gazetecileri fark edince hepsini kapatmaları için uyardı.

Kürsü önündeki tartışma yaklaşık 15 dakika sürdükten sonra Komisyon Başkanı Avcı toplantıya ara verdi, grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı.