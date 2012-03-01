T24 LogoT24 Logo
Gündem

4+4+4’te okula başlama yaşı 5’e iniyor

İlköğretimi 4+4+4 modeliyle kesintili hale getiren yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Alt Komisyonu’nda önemli değişikliklere uğradı.

01 Mart 2012 08:04

T24- İlköğretimi 4+4+4 modeliyle kesintili hale getiren yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Alt Komisyonu’nda önemli değişikliklere uğradı.

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık başkanlığındaki komisyon çalışmalarını dün sürdürdü. Alt komisyonun raporu gelecek günlerde üst komisyonda ele alınacak.

Alt komisyon, ilköğretimde okula başlama dönemiyle ilgili olarak “5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar” ifadesini ekledi. Değişiklik bu şekliyle çıkarsa, çocuklar, 60 ayı doldurdukları yılın eylül ayında birinci sınıfa başlayacak. Mevcut uygulamada yaş limiti 72 ay.

8 yıl sonrası açık lise

Milli Eğitim Bakanlığı’nın halen 71 ilde uyguladığı okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getirmeyen komisyon, benimsediği bu ara formülle zorunlu eğitime alma çağını bir yıl geriye çekmeyi hedefledi.

Diğer değişikliğe göre öğrenciler ilk kademe yerine ilköğretim ikinci kademenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği açıköğretim programlarına katılabilecek.  Teklifte çıraklık yaşını 11’e düşüren düzenlemeden de vazgeçildi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) şartlarında en düşük çıraklık yaşı 14 olarak öngörüldüğünden, mevcut uygulamanın sürdürülmesine karar verildi.

LYS’ye de ayar

Komisyon üniversiteye girişte katsayı hesabına ilişkin hükümler de getirdi. 2013’teki üniversite giriş sınavında öğrencilerin puanlarına okul başarısı etki etmeyecek. Bu yılki üniversite giriş sınavındaki puanlama sisteminde ise değişiklik olmayacak. Alt komisyon, 2012-2013 eğitim döneminde yeni uygulamaya geçilmesini, bu sürenin Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl ileriye atılabilmesini öngördü. Teklif böyle kabul edilirse en geç Eylül 2013’te yeni sisteme geçilecek.

 

ETİKETLER

okulyasa teklifiMeclisMilli EğitimAlt KomisyonAK PartiKocaeliMilletvekiliFikri Işık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24