4+4+4’te okula başlama yaşı 5’e iniyor

T24- İlköğretimi 4+4+4 modeliyle kesintili hale getiren yasa teklifi Meclis Milli Eğitim Alt Komisyonu’nda önemli değişikliklere uğradı.

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık başkanlığındaki komisyon çalışmalarını dün sürdürdü. Alt komisyonun raporu gelecek günlerde üst komisyonda ele alınacak.

Alt komisyon, ilköğretimde okula başlama dönemiyle ilgili olarak “5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar” ifadesini ekledi. Değişiklik bu şekliyle çıkarsa, çocuklar, 60 ayı doldurdukları yılın eylül ayında birinci sınıfa başlayacak. Mevcut uygulamada yaş limiti 72 ay.

8 yıl sonrası açık lise

Milli Eğitim Bakanlığı’nın halen 71 ilde uyguladığı okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getirmeyen komisyon, benimsediği bu ara formülle zorunlu eğitime alma çağını bir yıl geriye çekmeyi hedefledi.

Diğer değişikliğe göre öğrenciler ilk kademe yerine ilköğretim ikinci kademenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği açıköğretim programlarına katılabilecek. Teklifte çıraklık yaşını 11’e düşüren düzenlemeden de vazgeçildi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) şartlarında en düşük çıraklık yaşı 14 olarak öngörüldüğünden, mevcut uygulamanın sürdürülmesine karar verildi.

LYS’ye de ayar

Komisyon üniversiteye girişte katsayı hesabına ilişkin hükümler de getirdi. 2013’teki üniversite giriş sınavında öğrencilerin puanlarına okul başarısı etki etmeyecek. Bu yılki üniversite giriş sınavındaki puanlama sisteminde ise değişiklik olmayacak. Alt komisyon, 2012-2013 eğitim döneminde yeni uygulamaya geçilmesini, bu sürenin Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl ileriye atılabilmesini öngördü. Teklif böyle kabul edilirse en geç Eylül 2013’te yeni sisteme geçilecek.