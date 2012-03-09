'4+4+4, 28 Şubat'ın rövanşı değil, haksız propaganda yapılıyor'

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bu yasa çıkacak, engelleyemeyeceksiniz" dediği "4++4+4" eğitim düzenlemesinin 28 Şubat'ın rövanşı olmadığını söyledi. Dinçer, "Türkiye'de belirli bir kesim, eğitimin kademeli hale getirmesine ideolojik olarak karşı çıkıyor, haksız propaganda yapıyor" dedi.

Bakan Dinçer, komisyon toplantısı öncesi NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.

Dinçer’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Zaten şu anda var olan kanunda çocukların eğitime başlama yaşı 6-14 olarak gözüküyor. '5 yılını doldurduğu Eylül ayından itibaren başlar' deniyor. 7 yaşından gün alanları eğitime alıyoruz. İdari ve hukuki bir fark var. 1981 yılında verilmiş bir tavsiye kararı var: Eğitime başlama yaşının, 5 yaşının doldurulması, 6 yaşından gün alınması gerektiği şeklinde.

Biz Türkiye’de gelişmiş dünyayla bir yaş fark ortaya koymuş oluyoruz. Eğitim yaşını erkene almakla ilgili tartışmalar rasyonel bir zeminde yürütülmüyor. 5 yaşını tamamlamış çocuklarımızın yüzde 70’ini eğitiyoruz. Biz talepleri gündeme alıyoruz. 3-5 yaş grubunu eğitime alıyorduk. Bu kez 4 yaşını doldurmuş, 5 yaşından gün almış çocukları eğitime alıyoruz. Bazı insanlar varsayımlar üzerinden hareket ediyor.

Meclis karar vermeden niye müfredat hazırlayalım? Karşı çıkışların temelinde varsayımlar var. Bizim nasıl davranacağımızı hesap edip, tavır alıyor. Okul öncesi kaldırılmıyor, yüzde 100 eğitim amacıyla devam ediyor. Çocukların pedagojisine göre ayarlama yapacağız. Tedirginlik ve telaş niçin?

Türkiye'de belirli bir kesim, eğitimin kademeli hale getirmesine ideolojik olarak karşı çıkıyor, haksız propaganda yapıyor. 8 yıllık eğitime alınıyor. Ondan sonraki zorunlu bir eğitim mi? Şu anda nasılsa ondan farklı olmayacak. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyoruz. 14 yaşında zorunlu eğitim mi yoksa 17 yaşında bir eğitimin bitmesi mi daha iyi?"

Alt komisyonda düzeltmeler yapıldı. Gözden geçirildi, komisyonda görüşülüyor. Hata yaptığımızı gördüğümüzde, parlak bir fikir gündeme geldiğinde niye değerlendirmeyelim.