Okul müdürü Vali'nin terörist dediği Muhammet için 'kendi halindeydi' dedi, öğrenci belgesini gösterdi

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürülme iddiasına ilişkin olarak Aydemir'in okuduğu Diyadin İmam Hatip Lisesi'nin müdürü açıklama yaptı. Aydemir’i kendi halinde iyi bir çocuk olarak tanımlayan Okul Müdürü Halil Yıldız ona ait öğrenci belgesini gösterdi. Ağrı Valiliği, öldürülen çocukların sivil olduğu iddiaları üzerine “Söz konusu olayda öldürülen kişiler saldırının akabinde güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmiş ve çatışma sırasında silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir" açıklamasını yapmıştı.

DİHA'da yer alan habere göre, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde önceki gece özel harekat timleri tarafından öldürüldüğü öne sürülen 3 kişiden Muhammet Aydemir ve Orhan Aslan'ın cenazeleri halen Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, ilçede tüm kepenkler kapalı. Ağrı Valiliği tarafından PKK'lı olarak ilan edilen 3 kişiden Diyadin İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Aydemir'in okul müdürü, öğrencisiyle ilgili açıklama yaptı. Diyadin İmam Hatip Lisesi Müdürü, "Kendi halinde, çok iyi bir çocuktu. Yazık oldu" derken, Aydemir'in öğrenci olduğuna dair resimli ve mühürlü bir adet öğrenci belgesini de verdi.

'Siyasetle alakası yoktu'

Aydemir'in arkadaşlarından Yasin Çiftçi ise arkadaş canlısı bir kişi olarak dile getirdiği Muhammet'in, herhangi bir siyasi partiyle alakası olmadığını, tek düşüncesinin fırından kazandığı günlük 10 TL ile ailesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Bir diğer arkadaşı Gökhan Özden de "Muhammet ile yıllardır arkadaşız. Önceleri bizim manavımızda çalışıyordu. Çok dürüst, kişilikli biriydi. Hep ailesini düşünüyordu. Siyasetle uğraşmazdı. Ağrı Valisinin onu ve arkadaşını gerilla diye göstermesine diyecek söz yok. Kendi halinde, ekmeğinin peşinde olan bir kişiydi" dedi.

Cengiz Doğan adlı arkadaşı ise "Daha çocuk olan birisi nasıl olur da gerilla olur. Bir silah bile tutamayan çocuğu gerilla diye göstermesi vicdansızlıktır. Peki bütün Diyadin halkı bunları tanıyor, insan bu kadar vicdansız olamaz. Tek derdi okulunu bitirip ailesine bakmaktı. Maalesef onu vahşice infaz ettiler" diye konuştu.