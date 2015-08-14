HDP'li Taşdemir: Diyadin'de öldürülen çocukların cenazeleri Savcı'dan habersiz Erzurum'a gönderildi!

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Diyadin'de özel harekat timlerince öldürüldüğü iddia edilen Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun cenazelerinin savcının bilgisi olmadan polisler tarafından Erzurum'a götürüldüğünü öne sürdü.

Özgür Gündem'de yer alan habere göre, Diyadin'de fırın çalışanı Orhan Aslan (16) ve Muhammet Aydemir (15) ile ilçenin başka bir noktasında HPG'li olduğu iddia edilen bir kişinin özel harekat timleri tarafından infaz edilmesi üzerine kaymakam ve savcı ile görüşen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, öldürülen iki çocuğun cenazesinin savcının hiçbir bilgisi olmadan polisler tarafından Erzurum'a götürüldüğünü söyledi. Ağrı Valiliği'nin açıklamasına da tepki gösteren Taşdemir, "Bizim izlenimimiz çok telaşlı bir şekilde olayın kapatılmaya çalışıldığıdır" dedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Atatürk Mahallesi'nde fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammet Aydemir (15) ile Murat Mahallesi'nde HPG'li olduğu tahmin edilen bir kişinin infaz edilmesinin ardından ilçeye gelen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay ve Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Hazal Aras, ilçe kaymakamı ve savcısı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarına ilişkin bilgi veren Taşdemir, savcının anlatımlarından, olaydan bihaber olduğunu anladıklarını söyledi. Savcıya olay yerine gidip gitmediğini sorduklarını belirten Taşdemir, "Kendisinden olumsuz cevap aldık. Gerekçesi ise güvenlik. Savcı konuya ilişkin hiçbir bilginin olmadığını söyledi. Savcının haberi olmadan polis akşam öldürülen gençlerin cenazelerini alıp Erzurum'a otopsiye gönderiyor. Ve savcının da bundan hiç haberi yok. Savcı ve kaymakamın anlatımlarına göre bir infaz gerçekleştirildi. Ve bu infazın da daha önceki infazlar gibi üstü kapatılmak isteniliyor. Zaten aile ile yaptığımız görüşmede çatışma çıktığı saat çocuklarını aradıklarını ve durumlarının iyi olduğunu öğrenmişler" dedi.

'Savcının gözaltı kararından haberi yok'

Savcıya tanıkların neden gözaltına alındığını da sorduklarını belirten Taşdemir, "Ondan da tam haberi yok. Polis savcılık kararı olduğu ve Kahraman ailesinin arandığını söylemiş. Ve aile de buna direndiği için darp edildiği söyleniyor. Oysa savcıya sorduğumuz da gözaltına alınanların kim olduğunu bilmiyor. Yani savcılık kararı var ama savcı bu kararda kimlerin alındığını bilmiyor. Olay başka mahallede oluyor. İki çocuğun katledildiği mahalle başka bir yerde. Bu olayda çok fazla çelişki var" diye belirtti.

'Katliam çok telaşlı bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor'

Ağrı Valiliği'nin öldürülen çocuklara ilişkin olarak yaptığı açıklamaya da değinen Taşdemir, "Biz savcılıktayız, savcı olayın daha ne olduğunu ve kimlerin öldüğünü bilmiyor ama Ağrı Valiliği açıklama yapıyor 'Üç PKK'lı öldürdük' diyor. Bizim izlenimimiz çok telaşlı bir şekilde olayın kapatılmaya çalışıldığıdır" dedi.

'Savcının verdiği bilgi ile kaymakamın verdiği bilgi çok farklı'

Aynı şekilde sabah saatlerinde kaymakam ve savcı ile görüştüklerini kaydeden Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Kubilay da savcı, kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün verdiği bilgilerin çeliştiğini söyledi. Kubilay, şunları aktardı: "Savcının bize verdiği bilgi ile kaymakamın verdiği bilgi çok farklı. Savcı olay yerine gidememiş. İnceleme yapmamış ama cenazeler olay yerinden savcıdan habersiz alınıp Erzurum'a gönderilmiş."

Öte yandan İHD Ağrı Temsilciliği'nin yaptığı ilk incelemelere göre, olayın "sivil katliam" olduğu ve özel harekat polisleri tarafından savcı ve adli makamlara haber verilmeden cenazelerin alınıp Erzurum'a gönderildiğini açıkladı.