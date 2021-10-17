Okan Bayülgen'den Tamer Karadağlı yorumu

Okan Bayülgen, Haber Global’de sunuculuğunu yaptığı ‘Uykusuzlar Kulübü’ adlı televizyon programında Tamer Karadağlı'nın 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'ndeki tavrı nedeniyle başlayan tartışmalarla ilgili, "Tamer Karadağlı’nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var." dedi.

Bayülgen, Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay tarafından taciz iddiasıyla suçlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Mehmet Ali, ilk defa kibar, romantik bir mesaj attı, ya da asistanı attı. Mehmet Ali’nin başı ‘Seninle uyumak istiyorum’ dediği için belaya girdi. Benim neslimin bunu anlamasına imkan yok. Yaş alırken duygusallaştı herhalde dedim, ama bu tam ters etki yarattı.”

Sözlerini, Erbil’in herkesin evine kabul ettiği bir şovmen olması dolayısıyla söylediğini ifade eden Bayülgen, “Beni de linç etmesinler, bunları söylemem de her şeyi onayladığım anlamına gelmiyor” dedi.

"Saksı gibi durmak zorunda kalmış"

Okan Bayülgen, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni’nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan olayla ilgili de şunları söyledi:

“Bugünlerde bu linç etme işi çok tehlikeli. Onları tanıyan bizler yüzde yüz linç etmek yerine daha dengeli davranmayı ve anlamayı tercih ediyoruz. Tamer Karadağlı’nın davranışlarından yana değilim ama belli ki orada bir organizasyon problemi var. Adam da saksı gibi durmak zorunda kalmış.”

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Ne olmuştu?

Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.