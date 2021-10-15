Aynur Aydın: İnşallah ödülümü Tamer Karadağlı’dan almam!

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a ödül verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle eleştirilen Tamer Karadağlı'ya ilişkin olarak, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. Aydın, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum. Oraya kadar her şey güzel, tamam ama daha sonradan çok çirkinleşildi. Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

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