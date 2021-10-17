Okan Bayülgen: Uzaya gitmedik, her şey yalan; hepsini Sovyetler'i bitirmek için yaptılar

Okan Bayülgen, insanlığın Ay'a gitmediğini iddia etti. Bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a gitmediğinden emin olduğunu söyleyen Bayülgen, ABD’nin uzay yarışını 'Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü' kaydetti.

Okan Bayülgen, Haber Global'de sunduğu Muhabbet Kralı programında Ay'a gidilmediğini iddia etti. Hepsinin Sovyetler'in ekonomisini bitirmek için olduğunu söyleyen Bayülgen, şunları dile getirdi:

"Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 69'da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki, dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler. Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok! Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar diye girdik' diyorlar. Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”