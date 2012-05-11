T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenlere zorunlu görev: Sütü önce onlar tadacak

Öğretmenler, sınıfta öğrencilere sütü dağıtmadan önce fiziksel kontrolünü (koku, kıvam, tat açısından, süt kutularının ise bombaj delik, yırtık ve ezik olması yönünden) yapacaklar

11 Mayıs 2012 13:00

Dağıtıldığı ilk gün yüzlerce öğrenciyi hastanelik eden 'okul sütü'ne formül bulundu... Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün tüm okullara gönderdiği yazıya göre, öğretmenler öğrencilere dağıtılmadan önce sütün tadına bakacak. Koku ve kıvamını kontrol edecek.

Volkan Yanardağ'ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, okullarda saray geleneği... Öğretmenler artık öğrencilerin çeşnicibaşısı olacak. Çocukara dağıtımından önce sütün tadına bakacak, koku ve kıvamını kontrol edecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının birlikte yürüttüğü 'Okul Sütü Programı'nda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından kaleme alınan kararlar, 81 il valiliği aracılığıyla tüm okullara gönderildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarına da bilgi verildi. Tereddüte düşülen durumlarda uygulanması istenen plan şöyle:

- Okul sütlerinin tüketiminden sonra şikayet olması durumunda Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir inceleme ekibi oluşturulacak. Bu ekip bir tutanak hazırlayacak.

- Söz konusu tutanakta, alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçları kesinleşmeden besin zehirlenmesi açıklaması yapılmayacak. Sonuçlar açıklanıncaya
kadar okul sütü programı sadece ilgili okulda durdurulacak, şikayetin olmadığı okullarda programa devam edilecek.

- Öğretmenler, sınıfta öğrencilere sütü dağıtmadan önce fiziksel kontrolünü (koku, kıvam, tat açısından, süt kutularının ise bombaj delik, yırtık ve ezik olması yönünden) yapacaklar. Farklılık olması halinde Okul Sütü Kabul Komisyonu tarafından tutanak düzenlenecek ve İl Okul Sütü Komisyonu'na bildirilecek.

- Okul sütleri gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 5 günden fazla miktarda teslim alınabilecek. Sütler, oda sıcaklığında kuru ve direkt güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilecek.

- Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için, sütün çocukların büyüme ve gelişimine olumlu etkisi olduğu  vurgulanacak. Kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler alınacak.

 

Yarım saatte içilecek

 

- Verilen süt tam yağlı olduğundan çok hızlı olmayacak şekilde, yarım saati aşmayacak sürede tüketilecek. Hızlı ve aç olarak tüketilen sütlerin çocuklarda şikayete neden olabileceği dikkate alınarak aileler bilgilendirilecek.

ETİKETLER

Öğrenciöğretmensüt

İlgili Haberler

Okullara süt dağıtan firmalar hangileri?

Okullara süt dağıtımının ilk günü olaylı başladı. 5 ilde yüzlerce öğrenci zehirlendi. Peki rezaletin sorumlusu kim?

Okullarda süt dağıtımı devam etti, öğrenciler yine hastanelik oldu!

Bugün de okullarda dağıtılan sütten etkilenen Gaziantep, Muş, Bitlis, Eskişehir, Adana ve Ankara'da çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Prof. Dr. Yıldız: Türkiye'nin yarısının süte karşı alerjisi var

Prof. Dr. Fatih Yıldız Türkiye’de yüzde 50 oranında laktoz intoleransı olduğunu Bakanlık’ın projeye başlarken buna dikkat etmiş olması gerektiğini

Prof. Aydın: Eğer süt kampanyası sürerse morfinman bir nesil yetiştireceğiz

Prof. Ahmet Aydın, okullarda dağıtılmaya başlanan kutu sütlerin etkilerini anlattı

Cizre'de 55 öğrenci 'süt'ten hastanelik

Cizre'de 'Okul Sütü Projesi' kapsamında dağıtılan sütlerden içen 55 öğrenci karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24