Cizre'de 55 öğrenci 'süt'ten hastanelik

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki 4 ilköğretim okulunda okuyan 55 öğrenci, içtiği sütten rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Karın ağrısı ve baş dönmesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, serum bağlanarak tedavi altına alınırken, veliler bu duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet, Kamil Acun, Menderes ve Nuh Nebi İlköğretim okullarında eğitim gören 42 öğrenci, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Cizre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan çocukların birçoğu okuldan evlerine döndükten sonra rahatsızlandığı ve aileleri tarafından hastaneye getirildi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na gelen bir grup veli de çocuklarının dağıtılan sütten rahatsızlandığını öne sürerek, okulu taşladı. Okulun bazı camları kırıldı. Atılan taşlardan yaralanan bir öğrenci de hastanede tedavi altına alındı.