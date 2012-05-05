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Sağlık

Prof. Dr. Yıldız: Türkiye'nin yarısının süte karşı alerjisi var

Prof. Dr. Fatih Yıldız Türkiye’de yüzde 50 oranında laktoz intoleransı olduğunu Bakanlık’ın projeye başlarken buna dikkat etmiş olması gerektiğini

05 Mayıs 2012 13:30

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın süt dağıtımı projesinde rahatsızlanan çocuklarda süt hazımsızlığı olabileceği yönündeki açıklamasının ardından ODTÜ Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Yıldız Türkiye’de yüzde 50 oranında laktoz intoleransı (süt hazımsızlığı olduğunu) Bakanlık’ın projeye başlarken buna dikkat etmiş olması gerektiğini söyledi.

ODTÜ Gıda Mühendisliği’nden Prof Dr. Fatih Yıldız’a göre, ilköğretim çocuklarına süt takviyesi projesi daha baştan hatalı çünkü Türk toplumu genetik olarak süte duyarlı.

Yıldız Taraf’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda laktoz intolerans rahatsızlığı var. Genetik yapı buna çok müsait. Türkiye’de Laktoz İntoleransı görülme sıklığı yüzde elli civarında. Yani gıda takviyesi olarak ilköğretim çağındaki çocuklara süt verilmesi yerine yoğurt, ayran ve peynir takviyesi çok daha uygun.” Beslenme ve diyet uzmanı Canan Doğan’a göre ise Laktoz İntoleransı rahatsızlığının Türkiye’de görülme sıklığı yüzde ellinin üzerinde.


Laktoz İntoleransı nedir?


Laktoz İntoleransı sindirilemeyen veya emilemeyen gıda ya da gıda bileşenlerinden dolayı meydana gelmektedir. Laktoz enzimi eksikliği olanlar süt ve süt ürünleri tükettiklerinde çok rahatsız olurlar. Genelde görülen belirtiler bulantı, şişkinlik, gaz, kramp ve ishaldir. Yakınmalar genellikle laktoz içeren bir gıda alımından 30 dakika ile iki saat sonra başlar. Belirtilerin şiddeti gıda ile alınan laktoz miktarı, hastanın yaşı, hastanın etnik kökeni ve sindirim hızı birçok faktöre bağlıdır.

2 mayısta başlatılan “Okul Sütü Akıl Projesi” kapsamında başlatılan projede çeşitli illerde yüzlerce öğrencenin rahatsızlanarak hastanelere gitmesiyle ilgili Bakan Akdağ rahatsızlıkların “süt hassasiyeti ya da süt şekerine karşı hassasiyet diyebileceğimiz bir sebeple” meydana gelmiş olabileceğini söylemişti.

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