Öğretmenler bölgeden ayrıldı, okullara kilit vuruldu

Güneydoğu’da çatışmalar nedeniyle aksayan eğitim, öğretmenlerin Cizre ve Silopi ilçelerini MEB’den gelen bir mesajla terk etmeleri üzerine bir darbe daha yedi. Okulların kapısına kilit vurulurken eğitimciler bu yılın öğrenciler için kayıp yıl olduğunu söylüyor.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, güvenlik nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sene başından bu yana eğitim aksarken, Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde toplam 3 bin 800 öğretmenin büyük bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘hizmetiçi eğitim’ mesajıyla görev yerlerini terk etmesi tartışma yarattı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 28 Eylül’de başladı. Bölgede görevli öğretmenlerin birçoğu güvenlik endişesi nedeniyle tayin istedi. MEB, eylül ayında atamaların yüzde 70’ini Doğu ve Güneydoğu illerine yaptı. Bu kapsamda Şırnak’a da 2 bin 24 öğretmen atandı. Ancak artan terör olayları eğitimi de kesintiye uğrattı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre 16 Ağustos-11 Aralık’ta 7 il ve 17 ilçede toplam 52 kez sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Cizre’de 4 kez, Silopi’de de 1 kez sokağa çıkma yasağı yaşandı.

Martta üniversite sınavı var

Eğitimciler, okulların kapatıldığı, sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü bölgedeki öğrenciler için bu senenin kayıp yıl olacağını söyledi. Eğitimciler, “Bölgedeki okullarda eğitim yapılamadığı için birçok konu yetiştirilmedi. Buna rağmen buradaki öğrencilere TEOG sınavında, görmedikleri birçok konudan soru soruldu” dediler. Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur da şunları söyledi: “Lise öğrencileri martta üniversite sınavına girecek. Binlerce çocuğun kaybını kim karşılayacak? İstanbul’da, Ankara’da okuyan çocuk ile eğitimin devam edemediği bölgedeki öğrenciye sınavlarda aynı sorular soruluyor. Eğitim, en temel haktır. Öğretmenleri buradan kaçırdılar. İlçelerden nereden çıkacaklarına ilişkin, kapalı ve güvenli yollara ilişkin ikinci bir mesaj atıldığı söyleniyor.”

Eğitim-iş: seminer planında yok

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinden 3 bin 800, Artvin’in Murgul ve Kastamonu’nun Punarbaşı ilçesinden de 200 öğretmenin hizmetiçi eğitim seminerine alınacağını belirtti. Hizmetiçi eğitimlerin MEB tarafından yıllık olarak planlandığını belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir ise “Seminerler genellikle okulların tatil olduğu yaz döneminde yapılıyor. 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı içinde yer almayan bu seminerin ne amaçla yapıldığı Bakanlık tarafından açıklanmalıdır” dedi. Bu arada Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan 3 bin 800 öğretmenin büyük çoğunluğunun bölgeden ayrıldığı öğrenildi. İki ilçede kalan az sayıda öğretmenin ise bölgede ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

Önce okullara kilit, sonra yasak

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde öğretmenlerin önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen ‘hizmetiçi eğitim’ mesajları nedeniyle memleketlerine dönüşleri sonrasında bazı okulların kapısına asma kilit takıldı. Gelişmeler, büyük bir operasyon yapılacağı endişesine yol açarken öğle saatlerinde Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre ve Silopi’de dün saat 23.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. İki ilçeye dün zırhlı araçlarla asker ve polis özel harekât timleri de sevk edildi. Cizre ve Silopi’de vatandaşlardan imkânı olanlar ilçeleri terk ederken, kalanlar ise fırın ve marketlere akın etti. Cizre’de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ailesiyle birlikte ilçeyi terk etmeye çalışan M.İ. adlı çocuk, başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Mardin’de Dargeçit’in ardından dün de Nusaybin ilçesinin dört mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dargeçit’te operasyonlar sürerken bir çocuk ile onu hastaneye götürmeye çalışan iki kadın yaralandı.