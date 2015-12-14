Eğitim-Sen: Cizre ve Silopi'de 1300 öğretmen memleketlerine döndürüldü, okullar açık tutulmalı

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca Sur, Cizre, Silopi başta olmak üzere Güneydoğu’daki ilçelerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının “çocukların eğitim hakkını elinden aldığını” söyledi, “öğrenci ve öğretmenlerin üzerinde büyük bir psikolojik travma yarattığını” ifade etti.

Kamuran Karaca sokağa çıkma yasaklarının ve şiddet ortamının çocukların üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattığını söyledi. “Aylardır yaşanan çatışma, baskı ve ölümler başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere o bölgedeki halkın üzerinde büyük bir psikolojik travma yarattı” diyen Karaca, “Öğretmenlerin öğrencileriyle bir arada olması gerektiği bir dönemin yaşandığını, ancak Milli eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dün gönderdiği mesajla öğretmenleri “seminere yönlendirmiş olmasının çocukların içinde bulunduğu travmalı süreci daha da büyüteceğini” savundu. Karaca, “MEB öğretmenler ile öğrencileri ayırarak psikolojik yıkıma daha da zemin hazırlamış oluyor” diye konuştu.

Öğretmenler can güvenliğinden endişeli

Yüce Yöney’in Bianet’te yer alan haberine göre, Karaca öğrenciler gibi bölgedeki öğretmenlerin de can güvenliği başta olmak üzere endişeli olduklarını söyledi. Karaca şöyle devam etti:

“Ayrıca dünkü sağlıkçıların ve öğretmenlerin çekilmesi tebliğinden sonra daha da arttı endişeler. Öğretmenlerin bir kısmı da o ilçelerin insanı. Böyle bir süreçte ilçeyi mi terk edecekler; aileleri de orada, büyük bir baskı yaşıyorlar.

90’lı yıllarda bile böyle bir şey yaşanmamışken, sokağa çıkma yasaklarının bu kadar uzatılıp çatışma ortamının bu kadar uzaması çok büyük problemler yaratıyor.”

MEB’in tavrı

Kamuran Karaca “öğretmenlere gönderilen hizmet içi eğitim mesajının da bir operasyondan önce oranın boşaltılmasından başka anlamı olmadığını” ifade etti.

“Şu anda çatışmaların olduğu yerlere yakın hiçbir yerde, Şırnak’ta ya da Siirt’te başka yerde düzenlenmiş hizmet içi seminer yok. Zaten eğitim öğretim yılının içindeyken böyle bir şey olmaz. Bu seminer öğretmenlerin uzaklaştırılması için bir karar” dedi. Karaca açıklamasının devamında şöyle konuştu:

MEB’in çatışmalı politikaları destekleyici bir tavırda olduğunu ifade eden Karaca aslında MEB’in eğitim öğretimi engelleyen bu tür uygulamaların karşısında olması gerektiğini hatırlattı.

“MEB sağlıklı eğitim için bu sürecin sona erdirilmesini, siyasal sorumlulukların alınmasını talep etmeli.

Hükümetten şiddetin bitirilmesi için çalışma yapmasını istemeli. Onun için okulların açık tutulması, öğretmenlerin orada olması lazım.”

Eğitim Sen’in verdiği bilgiye göre, bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre’de 107 okul, 43 bin öğrenci, 1300 öğretmen; Silopi’de ise 68 okul, 40 bin öğrenci var, 1710 öğretmen var.