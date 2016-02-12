OECD açıkladı; işte Türkiye’nin matematik, okuma ve bilim karnesi

OECD, 3 yılda bir yayınladığı ve ülkelerin eğitim sistemlerini ölçtüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Raporu’nu (PISA 2016) açıklandı. Türkiye, 64 ülke arasında 45. sırada yer alarak yine OECD ülkelerinin gerisinde kaldı. Matematikte 45’nci, okuduğunu anlama da 37’nci ve fen bilgisinde 41’nci oldu.

Yeni Yüzyıl’dan Sultan Uçar’ın haberine göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri başta olmak üzere, dünya ekonomisinin yüzde 80’ini temsil eden 64 ülkedeki 15 yaş grubu öğrencilerin eğitim durumu incelendi ve 2012’de yayımlanan son rapordaki rakamlarla karşılaştırma yapıldı. Dünyada yaklaşık 18 milyon öğrencinin matematik, okuma ve bilim dallarındaki performansları incelendi. 34’ü OECD ülkelerinde okuyan 64 ülkedeki 15 yaş grubu öğrencilerin yaklaşık 4.5 milyonu yani dörtte biri matematik, okuma ve bilimde başarısız oldu.

Matematikte yine lider Asya

64 ülke içinde son rapora göre Türkiye; matematikte 45’inci, okumada 37’nci, bilim dalında ise 41’inci sırada yer aldı. Matematik dalında Şanghay (Çin), Singapur, Hong Kong (Çin) ve Kore ilk sırayı aldı. Okumada Şanghay, Hong Kong ve Kore ilk 3’ü paylaştı. Bilimde; Şanghay, Estonya ve Hong Kong ilk üçe girdi. Rapora göre, en kötü durumdaki ülkeler ise matematikte Endonezya, Peru, Kolombiya oldu. Okumada en kötü Peru, Katar, Kazakistan ve bilimde ise Peru, Endonezya ve Katar olarak sıralandı.

Türkiye, tüm alanlarda OECD ortalaması altında kalsa da, değerlendirmelere ilk kez katıldığı 2003’den bu yana sıralamadaki yükselişleriyle başarılı ülkeler arasında gösterildi. Brezilya, Almanya, İtalya, Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya, Tunus ve Türkiye’nin 2003 ve 2012’deki matematik performansı düşük öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalayamasa bile en fazla azaltan ülkeler olduğu belirtildi. Raporda bu durum, “Bu, doğru politikaların önemli olduğu gerçeğini ortaya koyuyor” diye yer buldu.

2012-2016 yılları karşılaştırması

65 ülke arasında 3 yıl önce de genel ortalamada 45. Sıradaydık. Matematik’te 44’üncü sıradan 45’inci sıraya geriledik.

Okuma anlamada 2009’da 41. olurken, 2012’de 42. ve son raporda 37. sırada yer bulduk.

Okuma-Anlama becerilerinde 3 yıl öncesine göre 5 sıra ilerleyerek 37’inci olduk

Fen Bilgisi’nde ise 2 sıra ilerleyerek bir öncekinde 43 olan sıramız 41 oldu.

3 yıl önce de Yunanistan, İsrail ve Rusya’ın gerisindeydik, yine gerisindeyiz.

Son raporda ABD 35, Rusya 31, Yunanistan ise 42.sırada yer buldu.

64 ülke içerisinde son 3’ü Endonezya, Peru ve Kolombiya oluşturdu.

Zeka değil sistem problemi var

PISA raporunu değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Tercan, matematik öğretiminde zeka problemi değil sistem ve yöntem problemi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tercan sözlerini şöyle sürdürdü,

Matematik görselleştirilmeli

15 yaş grubu öğrencilere yaşlarının üstünde matematik eğitimi veriliyor. Matematikte öğrenciye her şeyi bir anda verelim anlayışı var. Her şeyi verelim derken öğrenciye gıdım gıdım matematik veriyoruz. Öğrenci de bunun altından kalkamadığı için matematikten soğuyor. Çocuklarımız zeki ancak müfredat hafifleştirilerek çocuklar için daha sevimli hale getirilmeli. Öğrencinin daha kolay anlaması için matematik görselleştirilmeli. Müfredat çocuğun dünyasına hitap etmiyor, matematiği çocuğun dünyasına hitap edecek şekle getirmek gerekiyor. Ağır bir matematik müfredatı yerine yaş grubuna göre eğitim yapılmalıdır.

"Kitabı anlatıp geçerim mantığı bitmeli"

Öğretmenlerin de matematik öğretirken kendilerini güncellemesi gerekiyor. Derste kitabı anlatır geçerim mantığına son verilmeli. Çocuklar oyun hamuru gibidir, dillerinden konuşarak eğitim verilmeli. Öğrenci Türkçe, fen öğretmeninden korkmaz ama okulun en sevecen öğretmeni de olsa matematik öğretmeninden korkar. Çünkü karşısında yaş grubuna uygun olmadığı için yapamadığı bir matematik var.”

PISA nedir?

Açılımı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesi. PISA sınavları, 2003’de 30’u OECD üyesi, toplam 40 ülkede uygulandı. 2006’da programa 17 yeni ülke eklenince ülke sayısı 57’ye çıktı. 2009’da ülke sayısı 64 oldu. Türkiye 2003’de PISA’ya dahil oldu. 3 ayrı dönemde sırasıyla 4 bin 855, 4 bin 942 ve 4 bin 996 öğrenciyle değerlendirmeye katıldı.

PISA 2016 sonuçları, Türkiye açısından okuduğunu anlama ve fen bilimlerinde kısmi gelişmeyi gösterdi. Son yıllarda ivme kazanan eğitim harcamaları ve kız çocuklarının okullaşması verilere yansıdı. Ancak şimdiye kadar yapılanlarla, sıralamadaki yerimiz korunabildi. Müfredat değişikliğiyle, 2018 PISA’da Türkiye’nin atılım yapması hedefleniyor. Üst düzey sorgulama, analiz gereken matematik bilgisinin ölçüldüğü Seviye 6’daki yüzde 1’lik başarı en başarılı ülke olan Çin’in yüzde 30,8’lik seviyesine çıkmasa da, OECD ortalaması yüzde 22 yakalanmak isteniyor.

Matematik’te en başarılı 10 ülke

1-Şangay-Çin

2-Singapur

3-Hong Kong Çin

4-Çin Taipei

5-Kore

6-Macao Özerk Bölgesi-Çin

7-Japonya

8-Fillandiya

9-İsviçre

10-Tayvan