Öğrenciler, MEB'in dağıttığı tabletleri internetten satışa çıkardı!

Rögar kapağı, trafik ışıkları ve yol tabelalarının çalınıp satıldığı Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarın bazı öğrenciler tarafından 'bir işe yaramadığı' iddia edilerek internetten satışa çıkarıldığı öğrenildi. MEB tabletlerin satışını tespit ederse veli veya öğrenci hakkında soruşturma açacak.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nden Sultan Uçar ve Selvi Çelik'in haberine göre MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce okullarda ücretsiz dağıtılan tablet bilgisayarlar, İstanbul’dan Diyarbakır’a yurdun dört bir yanında satışa çıktı. Öğrenciler, “MEB’in dağıttığı tablet. Logoyu silin. Çok güzel. Alana hayırlı olsun” diye internette pazarlıyor. Tabletler, 199 TL ile 500 TL arasında satılıyor. Bakanlık, emniyetle işbirliği yaptı. Tabletlerin, IP’leri yakın takibe alındı.

Öğrenci satıyorsa disiplin, velisi satıyorsa adli soruşturma açılacak. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) kapsamında öğrenci ve öğretmenlere şimdiye kadar 1 milyon 438 bin 700 adet tablet bilgisar dağıtıldı. ‘sahibinden. com’ ve ‘gittigidiyor’ gibi sitelerde satılan tabletler, alıcılardan yoğun ilgi görüyor. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Sakarya, Batman, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde tablet satışları sürüyor.

"Alana hayırlı olsun"

Öğrenciler, tabletleri internetteki satış sitelerinde birçok yönden çekilmiş fotoğrafı ve özelliklerini anlatan notlarla satıyor. Markası, modeli, ekran boyutu, dahili hafızası, işletim sistemi gibi özellikleriyle ilgili bilgilendirme de yapıyorlar. Öğrencilerin alıcılara, ‘Garantisi yok, ama temiz’ uyarısı yaptığı da görüldü. Öğrencilerden, tabletleri alan ikinci el bilgisayar dükkanlanları ise MEB logosunu siliyor. İstanbul’dan M.O, “Yenidir. İstediğini yükle, oyna, sıfır” derken, Sakarya’dan E.K, “Hiç kullanmadım. 1.5 senedir çekmecede duruyor. Hiçbir çizik falan yok. Kalemi ve kılıfı tertemiz. Rootu yapılmış. Ön kamerası var. Her türlü uygulama yüklenebilir. Güzel bir tablet, alana şimdiden hayırlı olsun” diyor. Diyarbakır’dan V.K ise, “MEB’in dağıttığı General Mobile e-5 tablet. Daha bir yılı bile dolmadı. Tabletin, MEB’le hiçbir bağlantısı kalmadı. 32 GB hafızalı. Herşeyi indirebilirsiniz. Gorilla Glass çizilmez ekrana sahip. Android 4.4.2 sürümlü. Tabletteki, MEB ve FATİH yazısını, silebilirsiniz. Sadece elden ve Diyarbakır içi satılıktır”dedi.

"Açmak için format atılmalı"

Öte yandan, öğrencilerden tabletleri alan ikinci el bilgisayar dükkanları da yeniden satışa çıkarıyor. Ankara’da P. Teknik adlı firma, bakanlık tabletini 199 TL’ ye satıyor. Bakanlığın olduğunu ilanda gizlemeyerek, “FATİH projesinden okullara verilen tablettir. Kesinlikle, sorunsuz çalışmaktadır. Açılınca, öğrenci numarası isteniyor. Format atılması gerekiyor. Formatı bilen varsa alıp, kullansın” diyor.

Yeniyüzyıl'a konuştular:

"Zaten işe yaramıyordu"

Tabletini kılıfı ve kalemiyle 300 TL’ye satan Sakarya’dan E.K adlı bir öğrenci, “Lazım değildi zaten. Telefonum da aynı işlevi görüyor. Bir arızası yok. Acil olmadığı için fiyatı 300 TL” derken, öğrenci tableti satan Ankara’daki P.Teknik adlı firmanın yetkilisi ise “Tableti açmak için öğrenci numarası gerekiyor. Format atılması şart. Biz de, bir öğrenciden aldık” dedi.

Bakanlık adli takip başlattı

MEB’den üst düzey bir yetkili tablet satışlarıyla ilgili; “Okullarımızda, 1 milyon 438 bin 700 tablet dağıttık. 900 bin uç takıldı. 432 bin etkileşimli tahta sınıflara takıldı. Ortaya çıkan sorunlar, kişisel ve istisna. Tabletler, öğrencilere devlet tarafından kullanması için verildi. Okulun sırası gibi görülmeli. Öğrenci, satamaz. Satarsa, Disiplin Yönetmeliği’ne göre cezalandırılır.

Kişiler, araçları iyi niyetle veya kötü niyetle kullanılabilir. Kötüye kullanımın, Fatih Projesi’yle ilgisi yok. Bakanlık olarak, emniyet üzerinden takip ediyoruz.Cihazların, hangisine ne yapıldığını görüyoruz. Bu işin sivillerle ilgili adli boyutları da olabilir. Adli makamlarla ilişki içerisinde takipteyiz” diye konuştu.