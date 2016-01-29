Kilis'te, okul bahçesine düşen roket mermisi nedeniyle yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Kilis'te, IŞİD'e ait bir roketin okul bahçesine düşmesi sonucu ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre; Kilis'te 18 Ocak'ta DAEŞ roketinin isabet ettiği Eyüp Gökçe İmam Okulu öğrencisi Gülten Canpolat (12), ağır yaralı olarak sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede bu gece yaşamını yitirdi.

18 Ocak'ta Suriye'deki DAEŞ bölgesinden ateşlenen Katyuşa roket mermileri 4 okulun bulunduğu bölgeye isabet etmiş, Eyüp Gökçe İmam Ortaokulu'nda temizlik görevlisi 25 yaşındaki Ayşegül Polat yaşamını yitirmişti. 12 yaşındaki öğrenci Gülten Canpolat da ağır yaralanmıştı.