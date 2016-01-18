Kilis'te okul bahçesine roket mermisi düştü; 1 ölü 3 yaralı

Kilis kent merkezindeki bir okulun bahçesinde bugün saat 09.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan okulda görevli bir kadın yaşamını yitirdi. Kilis Valiliği, patlamaya Suriye’den gelen roket mermisinin neden olduğunu açıklarken, askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin roketlerin atıldığı IŞİD mevzilerine misliyle karşılık verdiği öğrenildi.

Kilis'in Karataş Mahallesi'ndeki Eyüp Gökçeimam Ortaokulu'nun bahçesinde sabah09.30 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük paniğe yol açan patlamada yaralanan okulda hizmetli olarak çalışan bir kadın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi Kilis Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Emniyet güçleri, sınıra yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan okulun yakınlarına düşen 3 roketle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Patlama nedeniyle okulun bahçesindeki bir araç hurdaya dönerken, okul duvarında da delik oluştu.

Patlamanın ardından okulda öğrenim gören çocukların velileri okula akın ederken, Kilis Valisi Süleyman Tapsız da okula giderek inceleme yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kilis Valiliği, Suriye’den gelen 3 roket mermisinden birisinin okula isabet etmesi sonucu bir kadın görevlinin öldüğünü, 1 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle dendi:



"18.01.2016 tarihinde saat: 09.30 sıralarında Suriye’den geldiği tahmin edilen 3 roket mermisinden 2’sinin boş araziye düştüğü, 1 roket mermisinin ise 4 okulun bulunduğu okullar bölgesindeki Nazlı Ömer Çetin İlkokuluna isabet ettiği anlaşılmıştır. Patlama sonucunda okulda görevli olan 1 bayan hizmetli hayatını kaybetmiş, diğer okuldaki 7’nci sınıfta okuyan bir kız öğrencimiz yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden personelimize Allahtan rahmet ve yaralı öğrencimize acil şifalar dileriz."

Bu arada, patlamaya neden olan mühimmat, uzman ekiplerce çıkarılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"Misliyle karşılık verildi"



Kilis'e düşen 3 roket mermisinin Suriye tarafındaki IŞİD mevzilerinden atıldığı öğrenilirken, güvenlik güçleri ise, roketlerin atıldığı IŞİD mevzilerine misliyle karşılık verdi.



Kilis’in karşısında Azez bulunuyor. Azez’de IŞİD ile Türkmenlerin oluşturduğu SultanMurad Tümeni arasında bir süredir yoğun çatışmalar yaşanıyor. Geçen hafta da Suriye tarafından gelen havan mermileri Türkiye’de yerleşim merkezi olmayan yerlere düşmüştü. Bunun üzerine Türk topçu birliği Azez ve civarındaki IŞİD mevzilerini “Fırtına” olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip obüslerle vurmuştu. Türkiye’nin topçu taarruzu sonrası bölgede 60 kadar IŞİD militanının öldüğü ileri sürülmüştü.

Belediye Başkanı: Halkımız sakin ve sessiz olsun

NTV canlı yayınında konuşan Başkan Kara “Birden fazla mermi düştü. Birisi okula diğeri bahçesine düştü. Mermiler büyük ihtimalle Suriye tarafından geldi”dedi. Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Başkan Kara “Halkımız sakin ve sessiz olsun. Halk provokasyona izin vermemeli. Kilis halkı kendisine yakışanı yapsın” dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler