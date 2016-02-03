MEB, öğretim sürecindeki öğrencilere daha az ödev verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, bu senenin yarı yıl tatili itibariyle başlattığı ödev vermeme uygulamasını eğitim öğretim döneminde de devam ettirme kararı aldı. Karara göre öğrencilere artık daha az ev ödevi verilecek.

Milliyet'in haberine göre, Milli eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl başlattığı ödevsiz yarıyıl tatili uygulamasını eğitim-öğretim döneminde de devam ettirecek. Öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesi için ev ödevi yükü hafifletilecek. İkinci dönemde başlatılması planan uygulama ile tüm okullar öğrencilere fazla ödev verilmemesi konusunda uyarılacak. MEB, daha az ev ödeviyle öğrencilerin sanata ve spora, daha çok kitap okumaya teşvik edilmesini amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmemesi konusunda da okullara kesin talimat vermişti.



Tek elden düzenleme





17 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilediren uygulama 2016-2017 EğitimÖğretim yılında daha da resmileştirilecek. Ödev yoğunluğu okul tarafından değil yine Bakanlık tarafından belirlenecek. Öğrencilere hangi konulardan ne kadar ödev verileceği, ödevin içeriği ve kazanımları her yılın başında Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenecek. Türkiye genelindeki her okul Kurul'un belirlediği çerçeve ve yoğunlukta öğrencilere ödev verecek.





Sade ve nitelikli müfredat





Öğrencileri ağır ders yükünden kurtarmak için bazı düzenlemeler yapan MEB, müfredatta da sadeleştirme çalıştırmalarına devam edecek. Daha önce matematik ve geometri müfredatındaki değişikliklerin ardından fizik, kimya ve biyolojide de sadeleştiririlecek. Öğrencilere sade ancak daha nitelikli bilgiler kazandırılacak.