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Çevre

ODTÜ'ye 12 bin fidan dikildi

ODTÜ Rektörü Acar: Gereksiz ve hoyratça kesilen 3 bin ağaç yerine, 300 bin ağaç dikmeye karar verdik

20 Nisan 2014 18:30

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlenen Ağaçlandırma Şenliği'ne katılan vatandaşlar, 12 bin adet ağaç fidanı dikti.  ‘Bir ağaç sizden, bir orman bizden’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar için Brezilya'nın geleneksel dövüş ve dans sanatı "Copoeira" gösterisi düzenlendi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, yol yapım çalışmaları sırasında kesilen ağaçları hatırlatarak "Gereksiz ve hoyratça kesilen 3 bin ağaç yerine, 300 bin ağaç dikmeye karar verdik. 18 Ekim'den bu yana diktiğimiz ağaç sayısı 62 bine ulaşacak" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, çeşitli halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte konuşan ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, doğaya ve insana karşı saygının, demokratik modern toplumlarda yaşayan iyi vatandaşların paylaşması gereken temel değerler olduğunu söyledi. Acar, genç nesillere öncelikle bu değerlerin öğretilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuyu, topluma karşı sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Acar, doğanın tahrip edilmesiyle elde edilen zenginliğin sürdürülebilir olmadığını savundu. Üniversitelerin, bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydeden Acar, doğaya ve insana saygının, toplumda temel değer olarak benimsenmesinin ve yeni nesillere aktarılmasının ülke geleceği için önemli olduğunu belirtti.

 

‘Gereksiz, hoyratça kesilen 3 bin ağaç yerine’

 

Acar, yol yapım çalışmaları için ODTÜ ormanındaki 3 bin ağacın kesildiğine işaret ederek, "Gereksiz ve hoyratça kesilen 3 bin ağaç yerine, 300 bin ağaç dikmeye karar verdik. Bu ağaç dikimini de hemen ekim ayında başlattık. İlk etapta 7 binden fazla ağaç diktik. 3 Kasım'de Eymür Gölü'ndeki etkinlikte de 7 bin 500 ağaç diktik, bugün yapılan şenlikte de 12 bin ağaç dikeceğiz ve 18 Ekim'den bu yana diktiğimiz ağaç sayısı 62 bine ulaşacak. 17 tane alan belirledik, bu alanlara bir yıl içinde toplam 300 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz" diyen Acar, "Bu tür alanlara hep birlikte ağaç dikeceğiz. Sizlerin katılımı, bizlere büyük bir güç veriyor. Kampanya, bir ay önce başladı ve hızla yayılıyor. Ümit ediyorum, kampanya süresi içinde 300 bin ağaç hedefini kolaylıkla geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Acar'ın konuşmasının ardından, belirlenen alanlarda 12 bin ağaç fidanı dikildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, diktikleri fidanları suladıktan sonra alandan ayrıldı.

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