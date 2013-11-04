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ODTÜ yolu çöktü

ODTÜ'nün A4 kapısına çok yakın bir bölgede su borusunda patlama meydana geldi

04 Kasım 2013 14:04

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  kampüsünden geçirdiği yol çalışmaları hızla devam ederken, ODTÜ'nün A4 kapısına çok yakın bir bölgede su borusunda patlama meydana geldi.

Ender Baykuş'un hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada meydana gelen patlamanın ardından 100. Yıl Mahallesi’nin bir bölümünde sular kesilirken, ODTÜ A4 kapısına çıkan 1588. Cadde'de çökme meydana geldi. Yayalar, toplu taşıma araçları ve özel otomobiller tarafından kullanılan 1588. Cadde'nin bir bölümü, yapımı süren A4 viyadüğünün bağlantı yolunun üzerine çöktü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yan yola çıkan bütün sokakların girişinde önlem aldı. Olayın ardından yapımı süren ODTÜ Yolu'nun üzeri suyla kaplandı.

 

Öğrenciler kampüse yürüdü

 

Anadolu Bulvarı’nın Konya Yolu’na bağlantısını sağlayacak olan ve bir bölümü ODTÜ kampüs alanından geçtiği için tartışmalara neden olan yolda meydana gelen göçük nedeniyle, toplu taşıma araçları ve özel otomobilleri ile derse gelen öğrenci ve akademisyenler olay nedeniyle kampüs alanına giremedi.

 

Bu üçüncü patlama

 

Çalışmaların başladığı günden itibaren üç defa su borusunun patladığını söyleyen öğrenciler, görevlilere tepki gösterdi.

 

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