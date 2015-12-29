"ODTÜ'de bir cami 15 mescit var, basketbol sahasında namaz kılmak şov"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) “namaz kılan öğrencilere saldırı girişimi” iddialarıyla ilgili yaşanan arbededeki sol görüşlü öğrencileri eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a Fikir Kulüpleri Federasyonu ODTÜ Temsilcisi Sinan Bölükbaşı'ndan yanıt geldi. Bölükbaşı, Ahmet Hakan'ın "Yeni mescit isteyenleri niye mesele ediyorsun?" sorusuna "Alttaki haritadan da görebileceğiniz gibi ODTÜ’de bir cami ve 15 mescit var. Yıllardır bu cami ve mescitlerde isteyen ODTÜ’lü ibadetini yapıyor. 15 mescit dururken basketbol sahasında namaz kılınmasının amacının siyasi şov olduğunu herkes görüyor" yanıtını verdi.

Sinan Bölükbaşı, İleri Haber aracılığıyla Hakan’ın sorularına yanıt verdi.

Ahmet Hakan: İbadet eden insanlar seni neden rahatsız ediyor ODTÜ’lü kardeşim?

Sinan Bölükbaşı: Bizi ibadet eden insanlar değil ibadet mekanını siyasi faaliyet yeri olarak kullananlar rahatsız ediyor. Bu durumdan, ODTÜ mescitlerinde namaz kılan birçok arkadaşımız da rahatsız. İbadet mekanının siyasi faaliyet alanı olması sizi rahatsız etmiyor mu?

Siyasi faaliyet derken, basit bir faaliyetten değil, Suriye’de kafa kesen ve IŞİD ile sınırlı olmayan cihatçı grupların propagandansından bahsediyoruz.

A.H.: ODTÜ’de cami ve mescit varken yenisini istiyorlarmış… İstesinler hocam, sen ne diye bunu mesele ediyorsun ki?

S.B.: Alttaki haritadan da görebileceğiniz gibi ODTÜ’de bir cami ve 15 mescit var. Yıllardır bu cami ve mescitlerde isteyen ODTÜ’lü ibadetini yapıyor. 15 mescit dururken basketbol sahasında namaz kılınmasının amacının siyasi şov olduğunu herkes görüyor. Alttaki haritayı köşenizde yayımlamaya ne dersiniz?

A.H.: İnadına yapıyorlarmış… İnadına minadına… Sen niye bu inatlaşmanın karşı tarafı olmayı seçiyorsun ki?

S.B.: Siyasal İslam'ın ülkeyi ve bölgeyi ne hale getirdiğini görüyoruz. Siz ve sizin gibiler geliyorum diyen felakete “özgürlük” adı altında destek vermiş olabilirsiniz ama ODTÜ başından bu yana siyasal İslam'a karşı durdu.

Mesele ibadet meselesi değil. Bize inanmıyorsanız, sizin gibi Doğan Grubu’nda olan Murat Yetkin’in yazısını okumanızı öneririz.

A.H.: Amaçları ODTÜ’yü karıştırmakmış… İyi ya… Eğer böyle bir oyun söz konusuysa, sen niye bu oyuna geliyorsun ki?

S.B.: Aynı klişeyi tekrarlayıp duruyorsunuz Ahmet Bey, olay “ibadet” ve “ibadet edenlere saldırı” değil.

Mescitte namaz kılan bir araştırma görevlisinin, sırf mescitte siyasi faaliyet yapılmasına karşı çıktığı için darp edildiğini bilmiyor olamazsınız. Bilmiyorsanız, şuradan okuyuverin.

A.H.: Ortaya çıkıp “İsteyen istediği gibi ibadet eder, ibadet eden insanlara her türlü kolaylık sağlanır” diye haykırmıyorsun ki?

S.B.: ODTÜ’de sünni müslümanlar için, haritada görüldüğü üzere, birçok ibadet yeri var ve isteyen istediği gibi ibadetini ediyor, ibadet eden insanlara her türlü kolaylık sağlanıyor. Ancak başka dine ya da mezhebe mensup olanlar için bir ibadet yeri yok. Sorun varsa, onlar için var.

A.H.: Yaptığına hiçbir makul izah getiremediğin için neden işin içine IŞİD’i falan karıştırıyorsun ki?

S.B.: IŞİD’e katılan ODTÜ’lü Raşit Tuğral’ın hikayesini bilmiyorsunuz sanırım. Ya da biliyorsunuz ama hatırlatmak işinize mi gelmiyor? Peki mescitte konuşma yapan ancak tepkiler üzerine fotoğraftan silinen kişiyi biliyor musunuz?

Sadece IŞİD değil, cihat adı altında Suriye’de savaşan ve IŞİD’den hiçbir farkı olmayan grupların propagandası bu mescitlerde yapılıyor. Bu gruplara yardım götüren İHH bu mescitlerde var olmaya çalışıyor.

A.H.: Solcu olmak, özgürlükçü olmak, demokrat olmak… İbadet özgürlüğünü savunmayı kapsamıyor mu ki?

S.B.: Hocam onu bunu geçin de, herkes sizin gibi rüzgara göre dönüp iktidara boyun eğmek zorunda mı? Sizin gibi rüzgara göre dönüp dursaydı ODTÜ ODTÜ olur muydu?