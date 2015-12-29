Milli Eğitim Bakanı: ODTÜ, ilim yuvasıdır, öyle olacaktır

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yaşandığı iddia edilen “namaz kılan öğrencilere saldırı girişimi” üzerine olayı değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “ODTÜ bir ilim yuvasıdır ve öyle olmalıdır. Bundan sonra da öyle olacaktır” dedi.

Bakan Avcı, 3. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’nde “Namaz kılan öğrencilere saldırı girişimi oldu. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da YÖK’e devreye girmesi konusunda bir çağrısı oldu” sorusuna Bakan Avcı, “YÖK tarafından iki arkadaşımız görevlendirildi. Onlar raporlarını zannediyorum YÖK’e sunmuş olmaları lazım. ODTÜ yönetimiyle de gereken yapılacak. ODTÜ mezunu bir adam olduğum için saldırıyı tabi ki kınıyorum, tabi ki ayıplıyorum. Aslında ODTÜ’ye böyle bir gelenek yüklenmeye çalışılıyor. Bu yanlış. ODTÜ’nün geleneğinde bu tür şiddet olayları zannedildiği kadar köklü değildir. ODTÜ bir ilim yuvasıdır ve öyle olmalıdır. Bundan sonra da öyle olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.