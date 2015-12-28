ODTÜ mescidinde tartaklanan öğrenci: 'Mescide saldırı var' diyenler yaptı, herkes rahatça namaz kılabiliyor!

Sosyal medyada ODTÜ’de mescide giden öğrencilerin solcu öğrenciler tarafından tartaklandığı iddiasını paylaşılan videoda yer alan Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi ve ODTÜ Araştırma Görevlisi yaşanan arbedeyi anlattı. Namaz kıldıktan sonra “mescide saldırı var, haber yapın yardım edin” diyen Saadet Partisi’nin gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleriyle tartıştığını ve AGD tarafından asılan bir afişi fotoğraflamak istediği için arbede yaşandığını aktaran araştırma görevlisi, “Gittim onlarla tartıştım zira 8 senedir ben de onlar da gayet rahat namaz kılabiliyorlar. Gelip solcular Mevlid günü camiyi bırakıp mescidi mi basacaklar. 8 yıldır 8 Mevlid geçirmişiz bir şey olmamış şimdi mi olacak” ifadelerini kullandı.

Genç Gazete'de yer alan habere göre, Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi ve ODTÜ Araştırma Görevlisi’nin Facebook sayfasından yazdıkları şu şekilde:

“Selam arkadaşlar, ben aşağıdaki videoda tartaklanan kişiyim, size objektif olarak ne olduğunu anlatacağım.

Dersimin bir tanesini namaz kılmak için asıp mescide doğru yol aldım. Baktım koskocaman bir grup var, 8 yıldır ODTÜ’de olduğumdan baktım buradaki solcu arkadaşlarla OMTliler tartışıyor. Her zamanki klasik atışma deyip hiç sallamadan gittim namazımı “rahatça” kıldım, çıkarken “mescide saldırı var, haber yapın yardım edin” tarzı söylevlerde bulunan arkadaşlarla karşılaştım. Gittim onlarla tartıştım zira 8 senedir ben de onlar da gayet rahat namaz kılabiliyorlar. Gelip solcular mevlid günü Cami’yi bırakıp mescidi mi basacaklar. 8 yıldır 8 mevlid geçirmişiz bir şey olmamış v.s. şimdi mi olacak diye tartıştık daha sonra çok önceden de uyardığım panodaki siyasi şeyleri gösterdim ve bunların olmaması gerektiğini söylerken beni sallamamaya başladılar. Ben de resmini çekecektim, içlerinden birisi SAADET PARTİ’sinin gençlik kolu olan AGD’nin broşürünü aldı, “burada öyle bir broşür yok” deyip broşürü cebine koydu. Ben de burası MESCİD sonuçta karşıdakinin kişisel alanına giremem diyerek ona dokunmadım.

Olay İHH’nın posterini bu kez ben alınca çıktı: Arkada mescidde beni çekiştirmeye başladılar, sonra kendimi dışarı attım “şunun bir ifadesini alalım deyip” bir grup beni mescide sokmaya çalıştı. O sırada diğer kişi elimden posteri alınca “bırakın, kağıt bende” dedi ve öylecene saldılar. Siz video’da o son çekişmeleri görüyorsunuz.

Ben de küçük bir sıyrıkla atlattım ama hala namazda güvenliğim var mı bilmiyorum, bu yüzden namaza benimle gelebilecek insanlar arıyorum. Ve de ODTÜ’de Araştırma Görevlisiyim, tartaklandığım için o arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor muyum?

Not: Resimdekilerde İHH, Furkan Vakfı (kuytul hoca) vb. hep siyasi yayım yapan derneklerin ODTÜ mescidindeki posterleridir. Ben eleştirel bir şey astığımda direk yırtıyorlardı. Yani İslamcı/Şeriatçı v.b. değilsen mescitte öyle bir ifade özgürlüğünüz olmuyor”

İşte o video: