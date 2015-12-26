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Erdoğan: Yeri gelince özgürlükçüyüz diyorlar; ODTÜ'de namaz kılan öğrencilere saldırıyorlar

"ODTÜ'de, ellerine geçirdikleri dokunulmazlık zırhını aleyhte kullanma gayreti içine girdiler"

26 Aralık 2015 23:15

ODTÜ Mescit Topluluğu üyeleri ve solcu öğrenciler arasında 'namaz' sebebiyle çıkan kavgayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeri gelince özgürlükçüyüz diyorlar; ODTÜ'de namaz kılan öğrencilere saldırıyorlar. Gereği neyse YÖK tarafından yapılması gerekir. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, solcu öğrenciler ile kampüste yeteri kadar mescit olmadığını iddia eden ODTÜ Mescit Topluluğu üyeleri arasında kavga çıkmış. Rektör Ahmet Acar da, kavga sırasında kampüse polis çağırmamakla eleştirilmişti. ODTÜ'de yaşananların ardından eleştirilerin ODTÜ yönetimini hedef alması, yaklaşan rektörlük seçimleri için hazırlık yapıldığı şeklinde yorumlanmıştı. 

 

 "Asım'ın Neslinden Bir Usta Recep Tayyip Erdoğan"

 

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Asım'ın Neslinden Bir Usta Recep Tayyip Erdoğan" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

-Asım'ın Nesli olan siz değerli kardeşlerimiz selamlıyorum. İstiklal Marşı Şaiirimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle anıyorum... Mehmet Akif ağlayan bir mazlum olmak yerine bir dava adamı olmayı tercih etmiştir. Buna karşı mülteci durumuna düşmekten kurtulamamıştır. 

-Dünyada cenaze namazına devlet erkanının katılması yasaklanan belki de tek milli şairdir. Sevgili gençler, bakın bu milletin tarihinde neler olmuş neler... Düşünün bir istiklal şairine devlet erkanından kimse onun ölümünde uğurlamaya gelmiyor, gelemiyor. Nerelerden geçtik, hamdolsun şimdi neredeyiz.

-Mehmet Akif Ersoy, bir istiklal ve istikbal aşığıydı. Onun tek umudu gençlikti. 

 

"Gençler unutmayın diklenmeyeceğiz ama dik duracağız"

 

-Bul ülkede herhangi bir ameliyata, operasyona asla ve kat'a izin vermeyiz. Gençler unutmayın diklenmeyeceğiz ama dik duracağız. Hiç endişeniz olmasın zira biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz başka eğilmek yok bize. 

-Utanmak yok, sıkılmak yok. ODTÜ'de namaz kılan gençlerin üzerine saldırıyorlar. Ben buradan sesleniyorum. Yönetici kadrolar lafa geldiği zaman 'Özgürlükçüyüz' diyorlar. Sizin neyiniz özgürlükçü? Ellerine geçirdikleri bir dokunulmazlık zırhını bunlar maalesef bu tür aleyhte kullanma gayreti içine giriyorlar. Böyle bir şey olamaz, olamaz. Gereği neyse bunun da YÖK tarafından yapılması gerekir. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bizler bunun da takipçisi olacağız.

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