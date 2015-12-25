ODTÜ’deki ‘namaz’ kavgasında hedefteki rektör Acar: Çözüm poliste değil öğrencide

Hükümet kanadından bazı isimlerce ODTÜ’de Mescit Topluluğu üyeleriyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında önceki gün çıkan kavgadan sorumlu tutulan ve kampüse polis çağırmadığı için eleştirilen rektör Ahmet Acar, “Polis gelse de bu bir çözüm değil. Çözüm öğrencilerde” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Açık açık söylüyorum gerekirse Cizre'ye nasıl giriliyor Silopi'ye nasıl giriliyor ODTÜ'ye de girilir bu ahlaksızlara bu edepsizlere bunun hesabı mutlaka sorulur" demişti.

Dışarıdan getirilecek çözümün faydalı olmayacağını savunan Acar, “Bunu ne kadar dışarı taşırsak o kadar fazla aktör devreye girecek ve o zaman da iş şirazesinden çıkacaktır. Bu kampüsün özgür öğrenme, üretim odağı olmasını istiyorsak çeşitliliklere de farklılıklara da tolerans göstereceğiz” diye konuştu.

Özgürlük alanının çerçevesini ‘Şiddetin olmadığı, kimsenin başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı, üniversitenin faaliyetlerinin engellenmediği ve çevreye zarar verilmeyen alan’ olarak çizen Acar,“Ama bu çerçeve aşıldığı zaman da bu sistem gidemez ve öyle bir şeye de biz tolerans gösteremeyiz” ifadesini kullandı.

YÖK’e davet edildi, tedbir alması istendi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ’deki olaylara ilişkin rektör Acar’ın YÖK’e davet ettiğini ve olaylar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Üniversite yerleşkelerinde tüm öğrencilerin her türlü dini vecibelerini özgür ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Saraç, “Bu bağlamda, son günlerde yaşanan olayları görüşmek üzere ODTÜ rektörümüzü YÖK’e davet ettim. Kendisinden yaşanan hadiseler hakkında bilgi aldım. Olayların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedim. Ayrıca, konuyla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere bir YÖK Genel Kurul üyemizi de görevlendirdim” dedi.

AKP'li Ünal: Cizre, Silopi gibi

ODTÜ'ye de gireriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ODTÜ’de yaşananlarla ilgili şunları söylemişti:

"Hem anayasal hak hem de bunu engellemek anayasal suç. İnsanların ibadet özgürlüğünü nasıl engellersiniz. Bu rektör bir an önce nerdeyse ortaya çıkmalıdır ve bir açıklama yapmalıdır. Bu olayları durdurmalıdır. Yoksa bu rektörden de bunun hesabını sorarız. Yarın belki olay yapacak olan olabilir ama açık açık söylüyorum gerekirse Cizre'ye nasıl giriliyor Silopi'ye nasıl giriliyor ODTÜ'ye de girilir, bu ahlaksızlara bu edepsizlere bunun hesabı mutlaka sorulur. Ama en başta da rektöre bunun hesabı sorulur. Bakın günlerdir ortalıkta yok. Oraya rektör olarak atanmış, kendisine bir üniversite emanet edilmiş ama bu adam günlerdir ortada yok.

Bu üniversitenin mescitlerinde öğrencilere zulüm ediliyor. Oradaki öğrencilere de sesleniyorum, namaz kılan öğrencilere asla boyunlarını eğmesinler, asla geri adım atmasınlar. Ne gerekiyorsa o yapılır bende Ankara milletvekili olarak hepsinin arkasındayım. Ne yapılması gerekiyorsa hukuk dahilinde, güvenlik tedbirleri dahilinde ne yapılması gerekiyorsa bunu yaparız. Ama hiç kimse benim ülkemde namaz kılanlara 'sen IŞİDcisin sen bilmem nesin' diyerek saldıramaz. Elinde sopayla vurmaya, yumruklamaya kalkışamaz. Hepsine haddini bildiririz. Türkiye eski Türkiye değil, 28 Şubat sürecini falan da yaşamıyoruz. Onların üniversiteden mi atılması gerekiyor, onların içeriye mi atılması gerekiyor, mahkemeye mi çıkması gerekiyor ne gerekiyorsa o rektör derhal ortaya çıkmalıdır ve açıklama yapmalıdır.'