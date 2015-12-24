Erdoğan'ın eski metin yazarı: Cizre'ye, Silopi'ye nasıl giriliyorsa ODTÜ'ye de öyle girilir!

ODTÜ Mescit Topluluğu üyeleri ve solcu öğrenciler arasında önceki gün çıkan kavgayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP Ankara milletvekili Aydın Ünal, öğrencilerin namaz kılma hakkının engellendiğini savunarak, “Gerekirse Cizre’ye nasıl giriliyor, Silopi’ye nasıl giriliyor, ODTÜ’ye de girilir, bu ahlaksızlara, bu edepsizlere bunun hesabı mutlaka sorulur" dedi. Ünal, yaşananların sorumlusunun rektör Ahmet Acar olduğunu savundu.

ODTÜ'deki öğrenciler arasında dün sabah saatlerinde kavga çıkmış; okula polis çağırmadığı için eleştirilen rektör Ahmet Acar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından da makamına çağrılmıştı. Acar, “Polis gelse de bu bir çözüm değil. Çözüm öğrencilerde. “Bunu ne kadar dışarı taşırsak o kadar fazla aktör devreye girecek ve o zaman da iş şirazesinden çıkacaktır. Bu kampüsün özgür öğrenme, üretim odağı olmasını istiyorsak çeşitliliklere de farklılıklara da tolerans göstereceğiz” diye konuşmuştu.

“Tahsil sadece cehaleti alıyor ama afedersiniz merkeplik baki kalıyor"

A Haber’de dün gece yayınlanan ‘Toplumsal Hafıza’ adlı programda konuşan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ODTÜ'de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Tahsil sadece cehaleti alıyor ama afedersiniz merkeplik baki kalıyor. ODTÜ’nün şu solcu öğrencileri tam da bunu anlatıyor aslında. Yani burası Çin’in Uygur özerk bölgesi değil, burası Kırım değil, burası işte Avrupa’da Amerika’da bir ülke değil. Burası Ankara’nın ortasında bir üniversite, kim namaza karışabilir burada! Namaz hem anayasal hak, hem de bunu engellemek anayasal bir suç. İnsanların ibadet özgürlüğünü nasıl engellersiniz?

"Bu rektörden de bunun hesabını sorarız"

Bu rektör, bu rektör bir an önce nerdeyse ortaya çıkmalıdır, ODTÜ rektörü ortaya çıkmalıdır ve bir açıklama yapmalıdır, bu olayları durdurmalıdır. Yoksa bu rektörden de bunun hesabını sorarız, bunu da söylüyorum, yani hesabını sorarız. Ama açık açık söylüyorum; gerekirse Cizre’ye nasıl giriliyor, Silopi’ye nasıl giriliyor, ODTÜ’ye de girilir, bu ahlaksızlara, bu edepsizlere bunun hesabı mutlaka sorulur. Ama bunların içinde en başta da bu rektöre bunun hesabı sorulur.

"Kimse namaz kılanlara sen IŞİD’cisin yok bilmem nesin diyerek saldıramaz"

Mescit topluluğu üyesi öğrencilere, “Asla boyunlarını eğmesinler, asla geri adım atmasınlar, ne gerekiyorsa yapılır” diye seslenen AKP’li vekil, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Ben de Ankara milletvekili olarak hepsinin arkasındayım, ne yapılması gerekiyorsa hukuk dahilinde, güvenlik tedbirleri dahilinde ne yapılması gerekiyorsa bunu yaparız. Ama hiç kimse benim ülkemde namaz kılanlara sen IŞİD’cisin yok bilmem nesin diyerek saldıramaz, hepsine haddini bildiririz. Türkiye eski Türkiye değil, 28 Şubat sürecini filan da yaşamıyoruz. Bunların üniversiteden mi atılması gerekiyor, içeriye mi atılması gerekiyor, mahkemeye mi çıkması gerekiyorsa…”