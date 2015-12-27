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YÖK, ODTÜ'deki 'mescit çalışmalarının takibi' için komisyon kurdu

Rektörlük seçimlerinin yaklaştığı ODTÜ'de, öğrenciler arasında 'namaz' sebebiyle kavga çıkmıştı

27 Aralık 2015 22:26

ODTÜ Mescit Topluluğu üyeleri ve solcu öğrenciler arasında 'namaz' sebebiyle çıkan kavga üzerine başlayan tartışmaları değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaşananların incelenmesi için YÖK üyelerinden kurulu 3 kişilik bir komisyon oluşturulmasına karar verdi. Kurulacak komisyonuni, ODTÜ'de mescit tadilatının bitirilmesini, namaz kılan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen öğrencilere üniversite yönetimi tarafından yapılacak işlemleri yakından takip edeceği belirtildi.

Ankara'da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, kampüste yeterli sayıda mescit olmadığını iddia etmiş ve basketbol sahasında namaz kılarak eylem gerçekleştirmişti. 24 Aralık çarşamba günü de ODTÜ Mescit Topluluğu üyeleri ve solcu öğrenciler arasında kavga çıkmış ve ODTÜ Rektörü Prof. Ahmet Acar, kavga esnasında polisi okula çağırmadığı için eleştirmişti. Yaşananlarla ilgili bilgi vermesi için YÖK'e çağrılan Rektör Acar, “Polis gelse de bu bir çözüm değil. Çözüm öğrencilerde" açıklamasını yapmıştı.

ODTÜ'deki gerginliğin sebebi rektör seçimleri mi?

 

ODTÜ'de yaşanan gerginliğin ardından, iktidara yakın haber sitelerince, "Namaz kılan öğrencilere saldırdılar" başlıklı haberler yapılmış ancak bu haberlerde kullanılan görsellerin, Almanya'da yaşanan başka bir olaya ait olduğu ortaya çıkmıştı. ODTÜ Rektörü Ahmet Acar da yaşananlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP'li siyasetçinin eleştirilerine hedef olmuştu.

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ODTÜ'deki gerginliğin, haziranda yapılacak rektör sçimleri öncesine denk gelmesi ise solcu, ilerici ve bağımsız kimliğiyle bilinen üniversitenin yönetimine yönelik müdahaleler için zemin hazırlandığı yorumlarına sebep olmuştu. 

ODTÜ'deki 'namaz' kavgasının sebebi yaklaşan rektör seçimleri mi?

 

YÖK heyeti saldırıya uğradığı iddia edilen öğrencilerle görüştü

 

Konuyla ilgili iddiaları değerlendiren YÖK Başkanı Saraç, tarafından görevlendirilen YÖK üyeleri de konuyu yerinde incelemek üzere ODTÜ’ye gitti ve saldırıya uğradığı iddia edilen öğrencilerle görüştü. Bu öğrenciler, "yerleşkede başka ibadet alanlarının da bulunduğunu fakat çok büyük bir alana kurulu olan üniversitenin diğer mescitlerine gitmelerinin zaman kaybına ve hatta derslerine yetişememelerine yol açtığını" belirtti.

İncelemeler sonucunda mescidin çok küçük, yetersiz, kadın ve erkeklerin ayrı ibadet yapabilmesine uygun olmadığı tespit eden YÖK üyeleri, YÖK Başkanı Saraç’a bir rapor sundu. Bu rapor üzerine Başkan Saraç, konuya ilişkin, YÖK üyelerinden oluşan 3 kişilik yeni bir komisyon kurulması talimatını verdi.  Bu komisyon, ODTÜ’de tartışmalara yol açan mescidin tadilatının bitirilmesini, namaz kılan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen öğrencilere üniversite yönetimi tarafından yapılacak işlemleri yakından takip edecek. 

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