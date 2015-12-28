AKP Genel Başkan Yardımcısı: YÖK'e sesleniyorum; kontenjanlar artsın Anadolu evlatları da ODTÜ'ye girsin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ODTÜ’de 13 mescit ve bir cami bulunmasına rağmen, mescitlerin yetersiz olduğu iddiasıyla başlatılan tartışmalara ilişkin YÖK’e çağrıda bulundu. “Oraya sadece elit, tuzu kuru, kaymak tabakanın çocukları gelmiş, böyle bir kültür oluşmuş” diyen Üstün, “YÖK'e sesleniyorum ODTÜ’nün kontenjanlarını arttır, Anadolu evlatları bu üniversiteye girebilsinler” şeklinde konuştu.

Üstün, “Buradan YÖK’e sesleniyorum. ODTÜ’nün kontenjanlarını arttır, Anadolu evlatları bu üniversiteye girebilsinler. Oraya sadece elit, tuzu kuru, kaymak tabakanın çocukları gelmiş, böyle bir kültür oluşmuş, bu kültürü güya kendilerince bozmak istemiyorlar ama bunun yolu ve yöntemi, oradaki kontenjanların arttırılmasıdır” diye konuştu. ODTÜ’de yaşananların üzüntü verici olduğunu vurgulayan Üstün, ODTÜ’nün çok büyük bir araziyi zapt ettiğini, buraların milletin arazisi olduğuna değinerek, “Oraya en az 4 üniversite daha sığar Milletimizin, yeni üniversitelerin kullanımına açılması lazım” dedi.