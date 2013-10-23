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ODTÜ, yola değil, izinsiz ağaç kesimine karşı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ yönetiminin Ankara'nın ulaşımına katkısı olması açısından üniversitenin 20 yıl önce bu yol için onayı verdiğini hatırlatarak

23 Ekim 2013 15:53

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Ahmet Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile üniversite arasında yaşanan yol anlaşmazlığı konusunda konuştu. Acar, ODTÜ'nün itirazının yola değil, yasal süreç beklenmeden "izinsiz ve habersiz" üniversite yerleşkesine girilmesi ve "ODTÜ'nün diktiği ağaçların kesilmesi" olduğunu vurguladı. Acar, "Belediye Başkanı'nın ilerde üniversiteden farklı yerleri de talep etmesinden endişe ediyoruz. Çünkü kendisi daha önce yaptığı açıklamalarda, ODTÜ arazisinin yüzde 40'ını ve gölü alacağını ifade etmişti" dedi.

Rektör Acar, ODTÜ yönetiminin Ankara'nın ulaşımına katkısı olması açısından üniversitenin 20 yıl önce bu yol için onayı verdiğini hatırlatarak, itiraz ettikleri noktaları şöyle özetledi;

 

'İtirazımız oldu- bitti yapılması'


 
-Yasal süreç  tamamlanmadan bir oldu bitti yapılması,   habersiz ve izinsiz olarak üniversite arazisine girilmesi.
-ODTÜ'nün diktiği ağaçların izin almadan kesilmesi.

 

'Bu para tartışması değil'

 

Rektör Acar, ODTÜ'nün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen ağaçların bedeli olarak ODTÜ hesabına yatırılan paranın iade edilmesi konusunda ise, "bu, para tartışması değil. Bizim arazimize izin almadan girilmesi. Zaten süreç tamamlanmadan o para da bizim değildir" diye konuştu.

 

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