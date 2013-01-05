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Politika

Öcalan'la görüşen Türk'ten ilk açıklama: Herkes kanayan yaraya merhem sürmeli

'Kanayan bir yara var' diyen Ahmet Türk, Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin 'Zamanı gelince görüşmeyle ilgili açıklama yapılacak' dedi...

05 Ocak 2013 00:56

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, "Meseleyi büyütmeye gerek yok ama kanayan bir yara var. Bu yarayı deşmek, kanatmaktan ziyade herkes merhem sürmeli" dedi.

İmralı Adası'nda dün BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ile birlikte gidip Abdullah Öcalan'la görüşen Ahmet Türk, bu sabah Diyarbakır'a geldi.

Kentte BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Öcalan'a yaptıkları ziyarete ilişkin bilgi veren Ahmet Türk, akşam saatlerinde uçakla Ankara'ya gitti.

Türk, Diyarbakır Havaalanı'nda uçağa binmeden önce gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Türk, "Başından beri söylediğimiz, bu sürecin barışa evrilmesi konusunda kim ne katkı sunarsa gerçekten memnun oluruz. Meseleyi çok büyütmemek gerek. Ama kanayan bir yara var, bu yarayı deşmek, kanatmaktan ziyade herkes merhem sürmeli. Aynı zamanda basına da söylüyorum hassas süreçlerden geçiyoruz. İnşallah olumlu bir noktaya varır" dedi.

Ahmet Türk, gazetecilerin İmralı ile görüşmelerin devam edip etmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, "Bu konuda açıklama yapmak istemiyorum" dedi.

Türk, Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin detaylı açıklama yapılıp yapılmayacağı sorunu da "Zamanı gelince görüşmeyle ilgili açıklama yapılacak" yanıtını verdi.

 

Baydemir ile 1 saat görüştü

 

Bu arada Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bilgi verdikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir'i de ziyaret ederek yaklaşık 1 saat görüştü.

Ahmet Türk, Ankara'ya dönmek için havaalanına Baydemir'in makam otomobiliyle gitti.

Baydemir, görüşmeyle ilgili açıklama yapmazken bu ziyaret 'Öcalan'dan Baydemir'e mesaj mı getirdi' sorusunu gündeme getirdi.

Abdullah Öcalan daha önce "Silah miadını doldurmuştur" diye açıklama yapan Osman Baydemir'i sert bir dile eleştirmiş, "Bakıyorum bazen öyle şeyler oluyor ki, çok şaşırıyorum, öfkeleniyorum. Silahlı güçlerin pozisyonu ve geleceği hakkında Kandil bile tek başına karar veremezken, bunları nasıl söyleyebiliyorlar? Ama onlar kendi yapması gereken işleri dururken, bunu doğru dürüst yapmazken kalkıp kendilerini aşan, ABD'nin Avrupa'nın bile çözemediği konuda ahkam kesiyor" demişti.

 

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