İmralı görüşmesinin ardından DTK ve BDP Diyarbakır'da toplandı

Öcalan ile görüşen BDP'liler dün akşam İstanbul'daki toplantının ardından bugün (4 Ocak 2012) Diyarbakır'da durum değerlendirmesi yapacak.

Abdullah Öcalan ile dün İmralı'da yapılan sürpriz görüşmenin ardından gözler Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata'ya çevrildi.

Dün öğleden sonra İstanbul'a dönen Türk ve Ata ilk değerlendirmeyi aralarında BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Ahmet Türk, Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel'in olduğu bir grupla yaptı.

Ahmet Türk bugün ise ilk iş Aysel Tuğluk'la birlikte Diyarbakır'a geldi. Havaalanında soruları yanıtsız bırakan Türk, şu an için bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Sadece "Dışarıdan yapılan yorum ve dedikodulara inanmayın" diye konuşan Türk, bu sözlerle kendilerinin yapacağı açıklamadan önce yapılan yorumları dikkate almayın mesajı verdi. Türk'ün bu sözleri görüşmenin içeriğinin az da olsa açıklanacağı yönünde bir işaret olarak algılandı.

Türk'ün bugün BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partinin önde gelenleriyle görüşeceği bilgisi alındı.

BDP cephesi somut bir sinyal vermese de birkaç gün içinde görüşme ile ilgili bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta NTV canlı yayınında "Görüşmeler sürüyor" açıklamasının ardından gözler İmralı'ya çevrilmişti.

Dün DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ve BDP milletvekili Ayla Akat Ata, sabah 08.00 sularında İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.