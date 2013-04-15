T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'dan Dicle çağrısı: Gençler duyarlı olmalı, provokasyonlara gelmemeli

Abdullah Öcalan, Dicle Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili gençlere çağrıda bulunarak duyarlı olmalarını, provokasyonlara gelmemelerini istedi

15 Nisan 2013 21:18

İmralı Adası’na giderek  Abdullah Öcalan’la görüşen BDP heyetinden Milletvekili Pervin Buldan Nuçe TV’de  açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, dün akşam katıldığı Nuçe TV haber ana haber bülteninde Öcalan’ın Dicle Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Öcalan’ın özellikle gençlere duyarlı olmaları, provokasyonlara gelmemeleri çağrısında bulunduğunu söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Pervin Buldan, “Dicle Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin kesinlikle hiç kimsenin bu süreçte provokasyonlara gelmemesi gerektiğini, özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. Çünkü bu tür çatışmalar, yaşanan olaylar sürece zarar verir dedi. Dolayısıyla hem gençlere hem de Türkiye’de yaşanan bütün halklara ilişkin, bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini ve provokasyonlara gelmemeleri gerektiğini ifade etti” dedi.

Bir başka soru üzerine Öcalan’ın Nuçe TV, Sterk TV, Ronahi TV ve Newroz TV çalışanları ile kadın ve gençlere özel selamlarını ileten Buldan, “Sağlık durumu oldukça iyi, morali de iyi Sayın Öcalan’ın. Bir sıkıntısı yok. Herkese özel selamların gönderdi” diye belirtti.

Öcalan’ın süreçle ilgili yapılan tartışmaları yakından izlediğini belirten Buldan, gelinen noktada süreçten çok memnun olduğunu ifade ettiğini aktardı. Buldan,  “Genel olarak bu süreçle ilgili yapılan tartışmaları, eleştirileri, önerileri takip ettiğini ifade etti. Ve gelinen noktada bu süreçten çok memnun olduğunu söyledi.  12 kanal var izlediği.  Bu kanallarla Türkiye’deki gelişmeleri, aynı zamanda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti” dedi.

 

ETİKETLER

abdullah öcalanpervin buldandicleaçıklama

İlgili Haberler

Dicle Üniversitesi'nde 50 gözaltı

Dicle Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasındaki olaylar sonucu eğitime 3 gün ara verildi. Gün boyu süren olaylar sırasında 50 öğrenci gözaltına alındı

ODTÜ'deki 'Dicle eylemi'ne polis müdahale etti

Dicle Üniversitesi'nde 3 gündür devam eden olayları protesto etmek isteyen ODTÜ'lü öğrencilerle polis karşı karşıya geldi

İstanbul Üniversitesi'ndeki 'Dicle protestosu'nda 7 gözaltı

İstanbul Üniversitesi'nde Dicle Üniversitesi'ndeki olayları protesto için pankart asan öğrencilere başka bir öğrenci grubu saldırdı. 7 öğrenci gözaltında

Dicle Üniversitesi'nde 5 gün aradan sonra eğitim gergin başladı

Dicle Üniversitesi'nde, 5 gün aradan sonra eğitim ve öğretime yeniden başlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24