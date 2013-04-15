Öcalan'dan Dicle çağrısı: Gençler duyarlı olmalı, provokasyonlara gelmemeli

İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan’la görüşen BDP heyetinden Milletvekili Pervin Buldan Nuçe TV’de açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, dün akşam katıldığı Nuçe TV haber ana haber bülteninde Öcalan’ın Dicle Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Öcalan’ın özellikle gençlere duyarlı olmaları, provokasyonlara gelmemeleri çağrısında bulunduğunu söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Pervin Buldan, “Dicle Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin kesinlikle hiç kimsenin bu süreçte provokasyonlara gelmemesi gerektiğini, özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. Çünkü bu tür çatışmalar, yaşanan olaylar sürece zarar verir dedi. Dolayısıyla hem gençlere hem de Türkiye’de yaşanan bütün halklara ilişkin, bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini ve provokasyonlara gelmemeleri gerektiğini ifade etti” dedi.

Bir başka soru üzerine Öcalan’ın Nuçe TV, Sterk TV, Ronahi TV ve Newroz TV çalışanları ile kadın ve gençlere özel selamlarını ileten Buldan, “Sağlık durumu oldukça iyi, morali de iyi Sayın Öcalan’ın. Bir sıkıntısı yok. Herkese özel selamların gönderdi” diye belirtti.

Öcalan’ın süreçle ilgili yapılan tartışmaları yakından izlediğini belirten Buldan, gelinen noktada süreçten çok memnun olduğunu ifade ettiğini aktardı. Buldan, “Genel olarak bu süreçle ilgili yapılan tartışmaları, eleştirileri, önerileri takip ettiğini ifade etti. Ve gelinen noktada bu süreçten çok memnun olduğunu söyledi. 12 kanal var izlediği. Bu kanallarla Türkiye’deki gelişmeleri, aynı zamanda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti” dedi.