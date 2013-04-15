T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Üniversitesi'nde 5 gün aradan sonra eğitim gergin başladı

Dicle Üniversitesi'nde, 5 gün aradan sonra eğitim ve öğretime yeniden başlandı

15 Nisan 2013 18:46

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ), geçen hafta 3 gün süren olaylar nedeniyle ara verilen eğitime bugün 1000 polisin gözetiminde yeniden başlandı. Polis, kampüse giren sivil araçları tek tek aradı.

Karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar nedeniyle geçen hafta öğretime 3 gün ara verilen Dicle Üniversitesi'nde hafta sonunun ardından eğitime ve öğretime yeniden devam edildi.

Yerleşke genelinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi.

Bunun üzerine aralarında BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de yer aldığı grup, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kadar yürüyerek açıklamayı burada yaptı.

Hazırlanan metni okuyan ismini açıklamayan bir öğrenci, tepkilerinin Kutlu Doğum Haftası etkinliğini engellemeye yönelik olmadığını ifade ederek, "Bizler dini yok sayarak hareket eden ve dini değerlerimize karşı tutum sergileyen bireyler değiliz. Tepkimiz, bu toplumsal değerlerimizi kullanarak, kitleleri bize karşı kışkırtanlaradır ve bu değerlerimizin bir politika aracı olarak kullanılmasına karşıdır" dedi.

Geçen hafta yaşanan öğrenci olaylarında biri ağır 4 kişinin yaralanması üzerine Dicle Üniversitesi Senatosu eğitime 3 gün ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 öğrenciden 8'i dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

dicle üniversitesihizbullahöğrenci

İlgili Haberler

Dicle Üniversitesi karıştı

Dicle Üniversitesi Mimarlık ve Eğitim Fakültelerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı

Dicle Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik devam ediyor

Dicle Üniversitesi'nde dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında kent merkezinde başlayan gerginlik üniversite kampüsünde devam etti

Dicle Üniversitesi'nde 50 gözaltı

Dicle Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasındaki olaylar sonucu eğitime 3 gün ara verildi. Gün boyu süren olaylar sırasında 50 öğrenci gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24