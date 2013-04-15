Dicle Üniversitesi'nde 5 gün aradan sonra eğitim gergin başladı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ), geçen hafta 3 gün süren olaylar nedeniyle ara verilen eğitime bugün 1000 polisin gözetiminde yeniden başlandı. Polis, kampüse giren sivil araçları tek tek aradı.

Karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar nedeniyle geçen hafta öğretime 3 gün ara verilen Dicle Üniversitesi'nde hafta sonunun ardından eğitime ve öğretime yeniden devam edildi.

Yerleşke genelinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi.

Bunun üzerine aralarında BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de yer aldığı grup, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne kadar yürüyerek açıklamayı burada yaptı.

Hazırlanan metni okuyan ismini açıklamayan bir öğrenci, tepkilerinin Kutlu Doğum Haftası etkinliğini engellemeye yönelik olmadığını ifade ederek, "Bizler dini yok sayarak hareket eden ve dini değerlerimize karşı tutum sergileyen bireyler değiliz. Tepkimiz, bu toplumsal değerlerimizi kullanarak, kitleleri bize karşı kışkırtanlaradır ve bu değerlerimizin bir politika aracı olarak kullanılmasına karşıdır" dedi.

Geçen hafta yaşanan öğrenci olaylarında biri ağır 4 kişinin yaralanması üzerine Dicle Üniversitesi Senatosu eğitime 3 gün ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 öğrenciden 8'i dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.