Panama Belgeleri'nin ardından Obama'dan ABD Kongresi'ne vergi reformu çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, Panama Belgeleri’ne ilişkin, "Son birkaç günde Panama'dan çıkan belgelere ilişkin haberler, vergi kaçırmanın küresel bir sorun olduğunu bize hatırlattı. Bu sadece diğer ülkelere özgü bir sorun değil, açıkçası ABD'de aynı şeylerden çıkar sağlayan kişiler var" dedi.

CNN Türk’ün haberine göre, Obama, son günlerde Panama belgeleriyle gündemde olan offshore hesaplara yönelik denetimlerin ABD Milli Gelirler İradesi'nin (IRS) bütçesinde yapılan kesintiler nedeniyle zorlaştığını ifade etti.

Panamalı offshore hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu ve aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı binlerce kişi ve kuruluşun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerini ortaya koyan 11,5 milyon belgenin sızdırılmasına da değinen Obama, "Son birkaç günde Panama'dan çıkan belgelere ilişkin haberler, vergi kaçırmanın küresel bir sorun olduğunu bize hatırlattı. Bu sadece diğer ülkelere özgü bir sorun değil, açıkçası ABD'de aynı şeylerden çıkar sağlayan kişiler var" değerlendirmesini yaptı.

“Orta ve düşük gelirli ailelerin vergi yükü büyüyor”

Obama, zenginlerin ve şirketlerin offshore hesaplar açmalarının yasal olduğuna işaret ederken "Bunların birçoğu yasal faaliyetler. Gerçek sorun tam olarak bu" dedi.

Büyük şirketlerin ve zenginlerin, avukat ve muhasebeci ordusuyla yasal boşluklardan yararlanarak, sıradan vatandaşların uymak zorunda olduğu yükümlülüklerden kaçtığını anlatan Obama, bu durumun orta ve düşük gelirli ailelerin vergi yükünü artırdığına dikkati çekti.

Obama ayrıca, okulların, hastanelerin, köprülerin, yolların ve diğer sosyal hizmetlerin yeterli kaynak olmamasından ötürü mali açıdan zorlandığını dile getirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın aldığı yeni tedbirlerin bu açıdan faydalı olacağını belirten Obama, buna karşın asıl sorumluluğun Kongre'ye ait olduğunu dile getirdi.

ABD Kongresi'nin vergi reformuyla bu tür yasa boşluklarını giderebileceğini savunan Obama, konuşmasını, "Umuyorum ki bu konuyu ciddiye almaya başlarlar. Politikacılar, zenginleri fakirlerin zarar görmesine rağmen korumaya devam ettikçe, insanların bu tür eylemlerden ötürü cezalandırılmayacağını düşünmesi şaşırtıcı değil." eleştirisiyle tamamladı.

"Yaptırımlar işe yarıyor"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının yoğun talebi üzerine bir iki soru alan Obama, "Panama belgeleri, ABD Hazine Bakanlığı'nın finansal yaptırımlarının işe beklediğiniz kadar yaramadığını mı gösteriyor?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Yaptırımların işe yaradığını biliyoruz çünkü İran nükleer programını yaptırımlar olmasaydı durdurmazdı. Hiç şüphe yok ki küresel vergi kaçırma çok büyük bir problem. Bu konu, G7 ve G20 toplantılarında da hep gündeme getirildi. Farklı ülkelerdeki vergi otoritelerinin koordinasyonu açısından biraz ilerleme kaydedildi. Ancak daha önce de söylediğim gibi, büyük sorunlarımızdan birisi bu eylemlerin büyük bölümünün yasal olması. ABD ve diğer ülkeler yasa boşlukları kapatma konusunda öncülük etmezse, birçok durumunda ortada ne olduğunun izini sürebilmenize rağmen onu durduramazsınız. Bazı finansal kaynakların yasadışı transferleri ve hareketleri her zaman olacak, ancak biz bunu kolaylaştırmamalıyız, sadece vergi kaçırmak için yapılan faaliyetleri yasal hale getirmemeliyiz."

Panamalı off-shore hukuk firması Mossack Fonseca'nın ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmış olan 33 kişi ve kuruluşla çalıştığı iddia edilmişti.