"Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut da Panama Belgeleri’nde!"

Dünya sızdırılan 11.5 milyon gizli Panama Belgeleri'nde ‘offshore’ hesaplarla vergi kaçıranlar isimleri bulunduğu iddia edildi. Panama Belgeleri olayında, La Liga ekibi Real Sociedad'ın da adı geçiyor. İddia, 2000-2008 yılları arasında, aralarında Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut'un da olduğu 7 yabancı futbolcuya offshore şirketleri aracılığıyla ödeme yapıldığını söylüyor.

NTV’nin haberine göre, Panama Belgeleri’nde, İspanya'nın Real Sociedad Kulübüne yönelik iddiaların da yer aldığı öne sürüldü. İspanya'daki La Sexta televizyonu ve El Confidencial adlı internet gazetesinin Panama belgelerine dayanarak verdiği haberlerde, Real Sociedad Kulübünün, 2000-2008 yılları arasında 7 yabancı futbolcusunun ödemelerini ‘offshore’ şirketleri aracılığıyla yaptığı iddia edildi.

Ödemelerini bu yolla aldığı ileri sürülen futbolcuların başında Darko Kovacevic gelirken, geçmişte Real Sociedad'da forma giyen Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Sander Westerbeld, Gabi Schurrer, Matias Asper ve Valery Karpin'in isimleri de haberlerde yer aldı.

Real Sociedad'ın offshore şirketleri aracılığıyla Niue, Panama veya İsviçre'deki farklı bankalarda işlettiği paralarla, futbolcularının ödemelerini gerçekleştirdiği, bu sayede hem kulübün hem de futbolcuların daha az vergi ödedikleri savunuldu.

Real Sociedad'la ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tek bir skandalın olduğu, 2006-2007 sezonunda yaklaşık 1 milyon euro kazanan Kovacevic'in ayda bin 500 euro kazanıyormuş gibi gösterildiği belirtildi.

Öte yandan, Cadena Ser radyosu, iddialarla ilgili Real Sociedad Kulübünün eski ve şimdiki yöneticileriyle görüşmeler yaptığını belirtip, kulüp yetkililerinin vergi cenneti ülkelerde bulunan şirketler aracılığıyla futbolculara ödeme yapıldığını kabul ettiğini ancak bunların futbolcu maaşı değil, imaj haklarıyla ilgili ödemeler olduğunu söylediklerini duyurdu.

Yöneticilerin her şeye rağmen çok rahat oldukları, çünkü 2008 yılında kulübün iflas etme durumunda olduğu dönemde, tüm hesaplarının mali müfettişler tarafından kontrol edildiğini ve yabancı futbolculara yapılan bu ödemelerle ilgili cezanın kulüp borcuna dahil edildiğini anlattıkları vurgulandı.

İspanya'da Ulusal Mahkeme Savcılığı, Panama belgelerinin doğruluğu ve yasallığı ile ilgili soruşturma başlatırken, söz konusu belgelerin bin 200 kadar İspanyol şirketini zan altında bırakabileceği iddia ediliyor.

Eski Real Sociedad Kulübü Başkanı Inaki Badiola hakkında açılan davada da bu konunun gündeme geldiği ve Badiola'nın vergi cenneti ülkeleri kullanarak yabancı futbolculara toplamda 5 milyon Euro’ya yakın ödeme yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Mossack Fonseca hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 11,5 milyon belgeye ulaşmış ve 80 farklı ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

12 devlet başkanı 143 politikacı

Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan belgelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzerinden vergi kaçakçılığı ve

kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Şimdiye kadarki en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya, "Panama Papers" (Panama belgeleri) adı verildi.