Panama Belgeleri'nin kilit ismi Jürgen Mossack: Babası Nazi askeri, ortağı roman yazarı

Siyasetçilerden spor dünyasına birçok ismin adının karıştığı kara para aklama iddialarına ilişkin 11.5 milyon gizli belgesi sızdırılan Panama merkezli Mossack-Fonseca hukuk firmasının Ramon Fonseca'yla beraber ortağı olan Jürgen Mossack'ın geçmişi dikkat çekiyor.

Nazi Almanyası'nda 3. SS Panzer Tümeni 'Totenkopf'ta onbaşılıktan, Panama'da casusluğa uzanan bir kariyeye sahip Erhard Mossack'ın oğlu hukukçu Jürgen Mossack 1948 yılında, Almanya'nın Fürth kentinde dünyaya geldi. Erhard Mossack, oğlunun doğduğu sene ailesiyle birlikte Panama'ya taşındı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'a (ICIJ) göre eski istihbarat belgeleri, Erhard Mossack'ın Panama'da olduğu dönemde Amerikan İstihbarat Servisi CIA için Küba'da casusluk yapma teklifinde bulunduğu bilgisi yer alıyor. Ancak Mossack'ın CIA adına casusluk yapıp yapmadığı söz konusu istihbari belgelere yansımamış. Erhard Mossack, 1970'lerde eşiyle Almanya'ya dönmüş ve burada hayata gözlerini yumdu.

Panama'da hukuk okuyan Jürgen Mossack, 1978 yılında aynı zamanda bir roman yazarı olan hukukçu Ramon Fonseca'yla birlikte Mossack-Fonseca'yı kurdu. Ancak Jürgen Mossack'ın Panama'daki 'kariyeri', 1978'den on yıl öncesine, ülkede darbenin olduğu 1968'e kadar geri gidiyor. Mossack'ın uyuşturucu paralarının Panama’ya aktarılması için önemli bir köprü olduğu iddia ediliyor. Özellikle Kolombiya ve Meksikalı uyuşturucu baronlarının Mossack’ın en iyi müşterileri olduğu iddiası Alman Süddeutsche Zeitung muhabirlerinin 'Firma' adlı haberinde yer alıyor.

Ne olmuştu?

Panama'da kurulu olan Mossack-Fonseca hukuk bürosunun 11.5 milyon 'gizli' off-shore hesapları belgelerinin sızması dünyanın gündeminde.

Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere pek çok siyasetçi, sanatçı, futbolcu ve şirket yöneticilerinin off-shore hesaplarının yer aldığı belgeler üzerine ciddi bir kara para tartışması sürüyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ (Center for Public Integrity) Panama Belgeleri'nde yer alan kişi ve şirketlerin tam listesini mayıs başında servis edeceğini duyurdu.

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilen belgelerin ilk kısmı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından, 80 ülkeden gazetecilerle paylaşıldı. ICIJ, kamuoyuna ifşa edilen belgeleri, vergi cennetlerine bugüne kadar indirilmiş en büyük darbe olarak görüyor. Dokümanlara göre, offshore hesaplarla vergi kaçıranlar arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı olduğu iddia edildi.

Panama Belgeleri, Wikileaks'da ortaya çıkan belgelerin bin beşyüz katı.​ Panamaleaks'te yayımlanan kayıtlarda Türkiye'den de 101 şirketin ve 10 müşterinin yer aldığı iddia edildi. Ayrıca Irish Times'da yer alan bilgilere göre de Türkiye'den 101 şirket ve 10 ismin 'Panama Papers'ta bulunduğu görülüyor.