"Maliye Bakanlığı, Türkiye’den 101 şirketin bulunduğu Panama Belgeleri’ni edinecek mi?"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, kamuoyunda çok tartışılan 'Panama Belgeleri'ni TBMM gündemine taşıdı. HDP'li Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, Türkiye'den 101 şirketin ve 10 müşterinin de belgelerde yer aldığı iddialarına ilişkin "Türkiye hükümeti Panama Belgeleri'ni edinmek için bir girişimde bulunacak mı?" dedi.

Sputnik’in haberine göre, HDP'li Garo Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait, 40 yıllık 11.5 milyon özel belgenin "Panama Belgeleri" adıyla geçen yıl Süddeutsche Zeitung gazetesiyle paylaşıldığını ve 4 Nisan 2016 tarihinde belgelerle ilgili haberler basına yansıdığını hatırlattı.

Bu belgelerde ülkelerinden vergi ve para kaçıranların bilgilerinin yer aldığını kaydeden Paylan, önergesinde şunları kaydetti:

"Süddeutsche Zeitung gazetesi, belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'yla (ICIJ) paylaşmış, Konsorsiyum da belgeleri BBC, Guardian ve Le Monde gibi gazete ve televizyonlara incelemeleri için göndermiştir. Toplamda 78 ülkede çoğu gazete ve televizyon olmak üzere 107 medya kuruluşuyla paylaşılan belgeler yaklaşık bir yıl boyunca 370 gazeteciye doğrulatılmaya çalışılmıştır. Belgelere göre, offshore hesaplarla vergi kaçıranlar arasında 12 devlet lideri ve 143 politikacı olduğu iddia edilmektedir. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından, Almanya'nın belgeleri satın aldığı ve ABD ile İngiltere hükümetleriyle paylaştığı çıkan haberler arasındadır. Ayrıca, henüz isimleri açıklanmamış olsa da Türkiye'den 101 şirketin ve 10 müşterinin de belgelerde yer aldığı iddialar arasında yer almaktadır. Belgeler açıklandıktan sonra birçok ülkede soruşturmalar başlatılmıştır, örnek olarak Avustralya belgede adı geçen 800 vatandaş ve şirket hakkında soruşturma açmıştır."

HDP'li Paylan, basına yansıyan bu bilgiler çerçevesinde Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, "Türkiye hükümeti Panama Belgeleri'ni edinmek için bir girişimde bulunacak mıdır? Bahsi geçen 101 şirketin ortakları veya şahıslar arasında siyasetçiler var mıdır? Belgelerde adı geçen Türkiyeli şirketler ve şahıslar hakkında soruşturma başlatılacak mıdır? Yurt dışındaki offshore hesaplarda Türkiye'den kaç kişinin hesabı olduğu, bu hesaplardaki meblağ ve bu meblağların vergilendirilmiş kazanç olup olmadığı konusunda bir araştırma yapılmış mıdır?" diye sordu.