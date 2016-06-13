Obama: Orlando saldırısında IŞİD bağlantısı delili yok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Orlando kentindeki bir eşcinsel kulüpte 49 kişiyi öldüren saldırganın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle bağlantılı hareket ettiğine dair bir delil olmadığını söyledi.

Başkan Obama, olayın bir "terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini de ifade etti.

Obama, saldırganın "internet üzerinden yayılan, aşırılığa iten bilgilerden etkilenmiş olabileceğini" ancak geniş çaplı bir planın parçası olarak hareket ettiğine dair bir delil olmadığını söyledi.

Saldırıyı düzenleyen Omar Mateen'in saldırıdan kısa bir süre önce IŞİD'e bağlılığını ilan ettiği biliniyor. Ancak, saldırganın örgütle somut bir ilişkisi olduğuna dair bir bilgi yok.

Polis şefi John Mina, Omar Mateen'in Pazar sabaha karşı eşcinsel kulüpte bulunanlara ateş açtıktan sonra kulüpte çalışan bir polis memurunun saldırganla çatışmaya girdiğini aktarmıştı.

Mina bundan kısa bir süre sonra şüphelinin ateş etmeyi sürdürürken daha fazla polisin olay yerine geldiğini söyledi.

Polis şefi, polis Mateen'le silahlı çatışma içine girince saldırganın tuvalete çekildiğini ve orada saklanan insanları rehin aldığını anlattı.

Mateen rehinelerle tuvalette olduğu sırada polis kulübün bir duvarıdan delik açmaya çalıştı.

Bu çaba başarısız olunca zırhlı araçla duvarı yıktılar.

Polis Mateen'le konuşmalardan ve içeride mahsur kalan kişilerin verdiği bilgilerden daha fazla can kaybı olacağına ikna olduklarını da söyledi.

Polis kulüp duvarını yıkınca delikten "onlarca kişi" dışarı çıkabildi.

Dışarı ateş ederek çıkan Mateen polis tarafından vurularak öldürüldü.

IŞİD'e bağlılık yemini

Polis şefi, Mateen'in tuvaletteyken polisle telefonda konuştuğunu ve Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) bağlılık yemini ettiğini de açıkladı.

Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer kentin polis gücünü ve vatandaşları "kahramanca eylemleri" nedeniyle övdü.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybeden 26 kişinin kimlikleri tespit edildi. Bunlardan 22'si erkek, dördü kadın.

New York'ta doğan ve Florida'da yaşayan Afgan asıllı ABD vatandaşı Mateen, ABD'de terör izleme listesinde bulunmuyordu.

Mateen bir iş arkadaşına yaptığı "kışkırtıcı yorumlar" nedeniyle 2013-14 yıllarında Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından iki kez sorguya çekilmişti.

Mateen saldırıdan günler önce birkaç silah satın almıştı.



Eski eşi: Mateen dengesizdi



Mateen'in eski eşi Sitora Yusufiy 2009 yılında Mateen ile dört ay aynı evde kaldığını açıkladı.

Yusufiy Mateen'in ona şiddet uyguladığını anlayan ailesinin onu bu ilişkiden kurtardığını da söyledi.

Yusufiy Mateen'in çamaşır yıkamadığı için ona kızdığını ve düzenli olarak dövdüğünü söylüyor.

Yusufiy "Tepesi attığında herşeye karşı nefret duyardı. Akli dengesi yerinde değildi, hastaydı. Bu yapabileceğim tek açıklama" dedi.

Orlando saldırısı ABD tarihinin en çok kurban verdiği silahlı saldırısı olarak tarihe geçti.

2007 yılında Virginia üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda 32 kişinin hayatını kaybetmişti.