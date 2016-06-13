ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Orlando kurbanları için LGBTİ bayraklı anma

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu, Orlando’da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in LGBTİ’lerin gittiği bir bara yaptığı saldırıyı kınadı ve binasına gökkuşağı bayrağı astı. Başkonsolos Charles F. Hunter, yaşanan saldırıyı trajik bulduklarını belirleterek bir açıklama yaptı.

Hunter’ın açıklaması şöyle:

“ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu olarak Orlando, Florida’daki trajik ve manasız şiddet karşısında derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Onur Ayı’nı kutladığımız Haziran günlerinde, bu trajedinin kurbanları anısına ve LGBTİ topluluğu ile dünyada eşitlik ve haysiyet değerlerini savunan herkesle dayanışma içinde Gökkuşağı Bayrağını asıyoruz.”