HDP’den ABD’ye Orlando katliamı için başsağlığı

Halkların Demorkatik Partisi (HDP) eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen 50 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı için ABD'nin Büyükelçisi John R. Bass'a başsağlığı mektubu iletti.

Yüksekdağ ve Demirtaş başsağlığı mektupunda şu ifadelere yer verdi:

"Dün Orlando Kenti'nde 50 insanın katledilmesi ile sonuçlanan barbarca saldırıyı kınıyoruz. Amerika Halkı'nın 12 Eylül'den bu yana hedef olduğu en dehşet verici saldırılardan biri olarak gördüğümüz bu saldırının asıl amacının halklar ve inanç toplulukları arasında nefreti ve ayrımcılığı yükseltmek olduğu açıktır. Ortadoğu coğrafyasında ve Avrupa'da gerçekleştirilen bu tür saldırılara karşı küresel ölçekte demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin savunulması kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Kendi kimliği ve ideolojisinden başka hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan bu tür yaklaşımların dinsel/mezhepsel ve etnik kimlik referanslarıyla varlığını sürdürmesini ve şiddet yöntemlerini kullanmasını kabul edilemez buluyoruz. Orlando'da cinsel yönelimlerini bahane ederek gerçekleştirilen saldırıyı da bu çerçevede değerlendirdiğimizi bilmenizi isteriz. Saldırı sebebiyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını umut ediyoruz."