Orlando katliamcısının eski eşi: Akli dengesi yerinde değil, bana da şiddet uyguluyordu!

ABD'nin Orlando kentindeki LGBTİ gece kulübünde katliam yapan saldırgan Ömer Sadık Metin'in eski eşi Sitora Yusufiy, Metin'in bipolar bozukluğu olduğunu söyledi. Yusufiy "Polis memuru olmak istiyordu ve polis akademisine başvurmuştu" dedi. Genç kadın, Metin’in "akli dengesinin yerinde olmadığını" söylerken, eski eşinin homofobik olduğunu fark etmediğini de söyledi.

Yusufiy 50 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Metin’le 2009'da evlendi. Hürriyet’te yer alan habere göre Yusufiy, "onunla tanıştığında dindar bir insan olmadığını ve tanıştığı yıl evlendiğini" anlattı.

"Ailem beni kurtardı "

Ancak evlendikten bir kaç hafta sonra ev işlerini yapmadığı için onu dövmeye başladığını söyleyen Yusufiy, durumu ailesine anlattığını ve ailesinin kendisine yardım ettiğini belirtti. Yusufiy, "Ailem beni kurtardı ve ben gerçekten şanslıyım" diye konuştu.