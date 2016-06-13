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Orlando saldırganı Mateen'in babası: Eşcinselliği cezalandırmak Allah'ın işidir!

Mateen, LGBTİ bireylerin gittiği bir bara saldırı düzenlemiş, 50 kişi hayatını kaybetmişti

13 Haziran 2016 19:51

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde eşcinsellerin devam ettiği bir gece kulübüne saldırı düzenleyerek 50 kişinin ölümüne neden olan Omar Mateen'in babası, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken "Eşcinsellik normalde Allah tarafından cezalandırılır" dedi.

Afganistan doğumlu baba Mir Seddique, özel harekat polisleriyle girdiği çatışmada öldürülen oğluyla ilgili olarak Dari dilinde bir video yayınladı.

Oğlunun kalbinde böyle bir nefret barındırdığını bilmediğini ve son derece üzgün olduğunu söyleyen Seddique, Omar Mateen için "çok iyi bir çocuktu, eğitimliydi, bir karısı ve çocuğu vardı, annesine-babasına saygılıydı" dedi.

Seddique "Kalbinde böyle bir nefret barındırdığını bilmiyordum. Çok üzüldüm ve bunu da Amerikan halkına açıkladım" diye konuştu.

Mir Seddique sözlerine şöyle devam etti:

"Kutsal Ramazan ayında neden böyle bir şey yaptı ki? Eşcinselik normalde Allah tarafından cezalandırılır. Böyle bir ceza vermek insanların elinde değildir. Yaptıkları beni çok derinden etkiledi. Bunu bilmenizi isterim."

Mir Seddique Mateen, California eyaletinden yaptığı yayınlarda Taliban'ı desteklerken de görülüyordu.

Baba Mateen, Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videolarla Afganistan'daki gelişmelere dair yorumlar yapıyor. Videoların bir kısmında baba Mateen üzerinde askeri kamuflajla görülüyor.

Eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı, kayıtlara ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı olarak geçmişti.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in üstlendiğine dair bazı haberler alındıysa da Omar Mateen'in IŞİD'le bağlantısı tam olarak netlik kazanmadı.

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