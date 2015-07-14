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Dünya

Obama: İran'ın nükleer silah elde edebileceği tüm yolları kestik

Obama, İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde, tüm yaptırımların geri geleceği uyarısında bulundu

14 Temmuz 2015 17:22

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile Batılı ülkeler arasında varılan tarihi nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah elde edebileceği tüm yolların önünü kestiğini söyledi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Barack Obama İran'la yapılan anlaşmanın, güven üzerine değil, denetim üzerine inşa edildiğini belirtti.

Obama, İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde, tüm yaptırımların geri geleceği uyarısında bulundu.

 

İran 'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Barack Obama’dan ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen Obama, “Bu anlaşma ABD’nin güvenlik kaygılarını giderecek” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Obama, Kongre’nin anlaşmayı reddetmesi halinde veto gücünü kullanacağını ifade etti. ABD Başkanı, İran’ın anlaşmaya uymaması halinde ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirterek, “Anlaşmayı denetleme, gözetleme şansımız var” ifadesini kullandı. “ABD ve uluslararası toplum, on yıllar boyunca düşmanlığın başaramadığını başardı” diyen Obama, artık “dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu” savundu.  Anlaşmanın olmaması durumunda “İran’ın durdurulamayacağını” söyleyen Obama, anlaşmadan vazgeçmenin “sorumsuzluk olacağını” ifade etti.

“Güven üzerine değil, doğrulama üzerine bir anlaşma yapıldı” diyen Obama, İran’a insan hakları konusunda yaptırımların süreceğini belirtti.

Obama, İran ile Batılı ülkeler arasında varılan tarihi nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah elde edebileceği tüm yolların önünü kestiğini söyledi.

İran devlet televizyonu, Obama'nın konuşmasını canlı yayınladı.

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